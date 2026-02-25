Pablo Carreno Busta 0 - 2 Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Dubai Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de febrero de 2026.





El tenista checo Jiri Lehecka ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Dubai Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500, y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Pablo Carreno Busta (6-7, 4-6) en un partido que destacó por la intensidad en los intercambios y la solidez en momentos clave por parte de Lehecka. En el primer set, ambos jugadores mostraron un alto nivel de tenis, manteniendo sus servicios hasta llegar al tie break, donde Lehecka se impuso. Durante el segundo set, Lehecka logró mantener su nivel, consiguiendo un break que sería decisivo para cerrar el partido a su favor. A lo largo del encuentro, Lehecka demostró una notable eficacia en su servicio, con un porcentaje de primeros servicios del 64% y logrando ganar el 40% de los puntos jugados en su primer saque. Además, destacó por su capacidad para convertir las oportunidades de break, con un total de 3 breaks conseguidos de las oportunidades presentadas. Su solidez en momentos clave y su habilidad para presionar el saque de Carreno Busta fueron determinantes para su victoria. Este triunfo permite a Jiri Lehecka avanzar a la siguiente ronda del torneo, donde buscará continuar con su buen momento de forma y enfrentará nuevos desafíos en su camino por el título del Dubai Tennis Championships.



