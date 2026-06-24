Panamá 0 - 1 Croacia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Panamá 0 - 1 Croacia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El conjunto croata ha vencido este miércoles a Panamá por 0-1 en un encuentro disputado en el BMO Field, correspondiente a la fase de grupos del Mundial. El único gol del partido llegó en el minuto 54, cuando Ante Budimir aprovechó un pase de Josip Stanisic para batir al guardameta Orlando Mosquera. A pesar de la derrota, Panamá mostró un juego aguerrido, generando más ataques peligrosos que su rival, pero sin lograr concretar sus oportunidades. Croacia, por su parte, dominó la posesión del balón con un 58% y fue más efectivo en sus llegadas, destacando la actuación de Ante Budimir, quien fue el jugador más participativo en el ataque croata.

El árbitro del encuentro, Pierre Atcho, mostró tarjetas amarillas a Yoel Barcenas de Panamá y a Petar Sucic de Croacia, pero no hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado del partido. A pesar de los esfuerzos del equipo local, los croatas supieron mantener su ventaja y asegurar los tres puntos, lo que les permite seguir avanzando en la competición. Con este resultado, Croacia reafirma su posición en el grupo, mientras que Panamá deberá buscar mejores resultados en sus próximos encuentros para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PANAMÁ 0 - CROACIA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

PANAMÁ: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Jiovany Ramos (Cecilio Waterman, min.77), Jose Cordoba, Andres Andrade, Cesar Blackman (Eric Davis, min.90); Christian Martinez, Carlos Harvey, Yoel Barcenas (Tomas Rodriguez, min.90), Jose Luis Rodriguez, Jose Fajardo (Azarias Londono, min.83).



CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol (Andrej Kramaric, min.46); Luka Modric (Mario Pasalic, min.81), Mateo Kovacic (Petar Sucic, min.72), Marco Pasalic (Luka Sucic, min.72), Martin Baturina, Ivan Perisic, Petar Musa (Ante Budimir, min.46).



--GOLES.

0-1, min.54: Ante Budimir (Josip Stanisic) .





--ÁRBITRO.

Pierre Atcho, asistido en las bandas por Boris Ditsoga y Amos Ndong, en el VAR: Nicolas Gallo y Ming Fu. Amonestó a Yoel Barcenas (min.61), por parte de PANAMÁ. Amonestó a Petar Sucic (min.90+2), por parte de CROACIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

BMO Field (43,036 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Panamá Croacia Goles 0 1 Remates Fuera 4 3 Remates 7 6 Pases Totales 308 471 Corners 7 2 Faltas 20 12 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 96 110 Ataques Peligrosos 59 43 Centros 26 17 Saques de Banda 12 15 Saques de Portería 6 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 14 20 Paradas 1 2 Contra Golpes 1 3



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Inglaterra 4 2 2 Clasificado Ghana 4 2 3 Tercero ¿? Croacia 3 2 4 Eliminado Panamá 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-1 Croatia









-Últimos Resultados de Panamá.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-1 Croatia 18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama









-Últimos Resultados de Croacia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-1 Croatia 17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia









-Próximos partidos de Panamá.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 27/06/2026 23:00 World Cup Grp. L Panama England









-Próximos partidos de Croacia.

