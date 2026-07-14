Panna Udvardy 2 - 1 Leyre Romero Gormaz: resumen y estadísticas del partido de Iasi Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.





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La tenista húngara Panna Udvardy ha avanzado a los octavos de final del torneo Iasi Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Leyre Romero Gormaz por 6-3, 4-6, 6-3 en un tiempo no especificado. En el primer set, Panna Udvardy logró un 'break' crucial en el octavo juego para tomar ventaja y cerrar el set 6-3. En el segundo set, Leyre Romero Gormaz respondió con un 'break' temprano en el segundo juego y mantuvo su servicio para llevarse el set 6-4. En el tercer y decisivo set, Udvardy consiguió romper el servicio de Romero Gormaz en el quinto juego, manteniendo su ventaja para ganar 6-3. Estadísticas de saque de Panna Udvardy: 1st Serve Percentage 54%, 1st Serve Points Won 31, 2nd Serve Points Won 22, Break Points Saved 2 de 4. Leyre Romero Gormaz logró 5 aces y cometió 1 doble falta en el partido.



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