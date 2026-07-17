Panna Udvardy 0 - 2 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Iasi Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de julio de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a las semifinales del torneo Iasi Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la húngara Panna Udvardy por 6-4, 7-6 en 2 horas y 1 minuto. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, cuando Paula Badosa logró romper el servicio de Panna Udvardy, cerrando el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, se produjeron múltiples quiebres de servicio. Panna Udvardy comenzó fuerte rompiendo el servicio de Badosa para ponerse 2-0, pero Badosa respondió con un quiebre para igualar el marcador en 2-2. El set continuó con intercambios de quiebres hasta llegar a un empate 6-6, llevando el set a un tie-break. Paula Badosa se impuso en el tie-break con un marcador de 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Paula Badosa tuvo un 1st Serve Percentage del 51% y ganó el 29% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 5 aces y cometió 7 dobles faltas. Por su parte, Panna Udvardy tuvo un 1st Serve Percentage del 68% y ganó el 33% de los puntos con su primer servicio, con 1 ace y 2 dobles faltas.



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