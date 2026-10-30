Paula Badosa 1 - 2 Harriet Dart: resumen y estadísticas del partido de Guangzhou Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.





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La tenista británica Harriet Dart ha avanzado a las semifinales del torneo Guangzhou Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Paula Badosa por 3-6, 6-2, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 25 minutos. En el primer set, Paula Badosa comenzó fuerte, logrando dos quiebres de servicio (breaks) para llevarse el set por 6-3. Harriet Dart respondió en el segundo set, rompiendo el servicio de Badosa tres veces para igualar el partido con un 6-2. En el set decisivo, el intercambio de breaks fue constante, pero Dart logró mantener la ventaja para cerrar el set 6-4 y asegurar su pase a las semifinales. En cuanto a las estadísticas de saque, Harriet Dart tuvo un 1st Serve Percentage del 47% y ganó el 29% de los puntos con su primer servicio. Por su parte, Paula Badosa tuvo un 1st Serve Percentage del 52% y ganó el 27% de los puntos con su primer servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



