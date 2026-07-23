Pedro Martinez 0 - 2 Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de Estoril Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de julio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista italiano Luciano Darderi ha avanzado a los cuartos de final del torneo Estoril Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Pedro Martinez por la vía rápida (6-0, 6-1) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 23 minutos. En el primer set, Luciano Darderi dominó completamente, ganando 6-0. Darderi logró romper el servicio de Pedro Martinez en tres ocasiones, sin ceder su propio servicio en ningún momento. En términos de estadísticas de saque, Darderi tuvo un 50% de efectividad en su primer servicio y ganó el 80% de los puntos jugados con su primer servicio. En el segundo set, Darderi continuó con su dominio, ganando 6-1. Nuevamente, Darderi rompió el servicio de Martinez tres veces. A lo largo del partido, Darderi no concedió ningún set, mostrando una fuerte actuación en su servicio y en los puntos de retorno.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



