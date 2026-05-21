Petra Marcinko 2 - 0 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de mayo de 2026.





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La tenista croata Petra Marcinko ha avanzado a las semifinales del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-3, 6-4 en 1 hora y 18 minutos. En el primer set, Petra Marcinko se impuso por 6-3, destacando un quiebre en el octavo juego que le permitió cerrar el set manteniendo su servicio. En el segundo set, ambas jugadoras intercambiaron quiebres en los primeros juegos, pero Marcinko logró un quiebre crucial en el noveno juego, asegurando el set por 6-4 al mantener su servicio en el último juego. Petra Marcinko mostró un sólido desempeño en el servicio, ganando el 63% de sus puntos de servicio y logrando 1 ace durante el partido.



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