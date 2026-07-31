Polina Kudermetova 0 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de julio de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría WTA 500, que se disputa en pista dura al aire libre en Washington, tras ganar a la uzbeka Polina Kudermetova por 7-6, 6-4 en 1 hora y 27 minutos. En el primer set, ambos jugadores tuvieron oportunidades de romper el servicio del contrario, resultando en un total de seis breaks. Elina Svitolina ganó el set en el tie-break con un marcador de 7-4. En el segundo set, Svitolina logró romper el servicio de Kudermetova una vez, asegurando su victoria con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Elina Svitolina tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 34% de esos puntos, mientras que Polina Kudermetova tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 33% de esos puntos.



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