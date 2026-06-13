Qatar 1 - 1 Suiza | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Qatar 1 - 1 Suiza: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA
Qatar 1 - 1 Suiza: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 13 junio 2026 23:09
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Madrid, 13 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El conjunto suizo empató este sábado 1-1 contra Qatar en el Levi's Stadium, en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Suiza se adelantó en el minuto 17 gracias a un penalti convertido por Breel Embolo, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión del árbitro de señalar la pena máxima. A pesar de que los suizos dominaron el encuentro con un 68% de posesión y 26 remates, no lograron ampliar su ventaja. Qatar, por su parte, mostró una férrea defensa y consiguió igualar el marcador en el tiempo de descuento con un gol de Boualem Khoukhi en el minuto 90+4, asistido por Homam Elamin. El jugador más participativo en el ataque suizo fue Breel Embolo, quien generó constante peligro en el área rival.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: QATAR 1 - SUIZA 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
QATAR: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui (Ahmed Fathi, min.60), Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Elamin; Assim Madibo (Mohamed Al Mannai, min.78), Jassem Gaber (Karim Boudiaf, min.60), Issa Laye; Edmilson Junior (Hassan Al Haidos, min.89), Yusuf Abdurisag (Ahmed Alaaeldin, min.60), Akram Afif.

SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, min.89); Michel Aebischer (Fabian Rieder, min.66), Remo Freuler (Ardon Jashari, min.89), Granit Xhaka; Dan Ndoye (Johan Manzambi, min.66), Breel Embolo, Ruben Vargas (Zeki Amdouni, min.79).

--GOLES.
0-1, min.17: Breel Embolo, de penalti.
1-1, min.90(+4): Boualem Khoukhi (Homam Elamin) .


--ÁRBITRO.
Said Martinez, asistido en las bandas por Walter Lopez y Christian Ramirez, en el VAR: Guillermo Pacheco y Erick Miranda. Amonestó a Mahmud Abunada (min.16), Jassem Gaber (min.23), por parte de QATAR. Amonestó a Denis Zakaria (min.42), por parte de SUIZA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.15: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Suiza.

Min.16: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Suiza!


--ESTADIO.
Levi's Stadium (67.966 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Qatar Suiza
Goles 1 1
Remates Fuera 3 8
Remates 7 26
Pases Totales 98 294
Corners 3 10
Faltas 12 11
Posesión 32% 68%
Tiros Bloqueados 0 10
Fueras de Juego 0 1
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 27 65
Ataques Peligrosos 8 49
Centros 9 28
Saques de Banda 14 17
Saques de Portería 12 5
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 12
Paradas 6 3
Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Suiza 1 1
2 Clasificado Canadá 1 1
3 Tercero ¿? Qatar 1 1
4 Eliminado Bosnia y Herzegovina 1 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland




-Últimos Resultados de Qatar.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland




-Últimos Resultados de Suiza.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland




-Próximos partidos de Qatar.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
19/06/2026 00:00 World Cup Grp. B Canada Qatar
24/06/2026 21:00 World Cup Grp. B Bosnia and Herzegovina Qatar




-Próximos partidos de Suiza.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
18/06/2026 21:00 World Cup Grp. B Switzerland Bosnia and Herzegovina
24/06/2026 21:00 World Cup Grp. B Switzerland Canada


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