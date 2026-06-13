Qatar 1 - 1 Suiza | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Qatar 1 - 1 Suiza: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 13 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El conjunto suizo empató este sábado 1-1 contra Qatar en el Levi's Stadium, en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Suiza se adelantó en el minuto 17 gracias a un penalti convertido por Breel Embolo, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión del árbitro de señalar la pena máxima. A pesar de que los suizos dominaron el encuentro con un 68% de posesión y 26 remates, no lograron ampliar su ventaja. Qatar, por su parte, mostró una férrea defensa y consiguió igualar el marcador en el tiempo de descuento con un gol de Boualem Khoukhi en el minuto 90+4, asistido por Homam Elamin. El jugador más participativo en el ataque suizo fue Breel Embolo, quien generó constante peligro en el área rival.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: QATAR 1 - SUIZA 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
QATAR: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui (Ahmed Fathi, min.60), Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Elamin; Assim Madibo (Mohamed Al Mannai, min.78), Jassem Gaber (Karim Boudiaf, min.60), Issa Laye; Edmilson Junior (Hassan Al Haidos, min.89), Yusuf Abdurisag (Ahmed Alaaeldin, min.60), Akram Afif.
SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, min.89); Michel Aebischer (Fabian Rieder, min.66), Remo Freuler (Ardon Jashari, min.89), Granit Xhaka; Dan Ndoye (Johan Manzambi, min.66), Breel Embolo, Ruben Vargas (Zeki Amdouni, min.79).
--GOLES.
0-1, min.17: Breel Embolo, de penalti.
1-1, min.90(+4): Boualem Khoukhi (Homam Elamin) .
--ÁRBITRO.
Said Martinez, asistido en las bandas por Walter Lopez y Christian Ramirez, en el VAR: Guillermo Pacheco y Erick Miranda. Amonestó a Mahmud Abunada (min.16), Jassem Gaber (min.23), por parte de QATAR. Amonestó a Denis Zakaria (min.42), por parte de SUIZA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.15: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Suiza.
Min.16: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Suiza!
--ESTADIO.
Levi's Stadium (67.966 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Qatar
| Suiza
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 8
|Remates
| 7
| 26
|Pases Totales
| 98
| 294
|Corners
| 3
| 10
|Faltas
| 12
| 11
|Posesión
| 32%
| 68%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 10
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 27
| 65
|Ataques Peligrosos
| 8
| 49
|Centros
| 9
| 28
|Saques de Banda
| 14
| 17
|Saques de Portería
| 12
| 5
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 12
|Paradas
| 6
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Suiza
| 1
| 1
|2
| Clasificado
| Canadá
| 1
| 1
|3
| Tercero ¿?
| Qatar
| 1
| 1
|4
| Eliminado
| Bosnia y Herzegovina
| 1
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/06/2026
| World Cup Grp. B
| Qatar
| 1-1
| Switzerland
-Últimos Resultados de Qatar.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/06/2026
| World Cup Grp. B
| Qatar
| 1-1
| Switzerland
-Últimos Resultados de Suiza.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/06/2026
| World Cup Grp. B
| Qatar
| 1-1
| Switzerland
-Próximos partidos de Qatar.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/06/2026 00:00
| World Cup Grp. B
| Canada
| Qatar
|24/06/2026 21:00
| World Cup Grp. B
| Bosnia and Herzegovina
| Qatar
-Próximos partidos de Suiza.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/06/2026 21:00
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| Bosnia and Herzegovina
|24/06/2026 21:00
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| Canada