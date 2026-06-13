Qatar 1 - 1 Suiza | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Qatar 1 - 1 Suiza: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.

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El conjunto suizo empató este sábado 1-1 contra Qatar en el Levi's Stadium, en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Suiza se adelantó en el minuto 17 gracias a un penalti convertido por Breel Embolo, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión del árbitro de señalar la pena máxima. A pesar de que los suizos dominaron el encuentro con un 68% de posesión y 26 remates, no lograron ampliar su ventaja. Qatar, por su parte, mostró una férrea defensa y consiguió igualar el marcador en el tiempo de descuento con un gol de Boualem Khoukhi en el minuto 90+4, asistido por Homam Elamin. El jugador más participativo en el ataque suizo fue Breel Embolo, quien generó constante peligro en el área rival.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: QATAR 1 - SUIZA 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

QATAR: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui (Ahmed Fathi, min.60), Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Elamin; Assim Madibo (Mohamed Al Mannai, min.78), Jassem Gaber (Karim Boudiaf, min.60), Issa Laye; Edmilson Junior (Hassan Al Haidos, min.89), Yusuf Abdurisag (Ahmed Alaaeldin, min.60), Akram Afif.



SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, min.89); Michel Aebischer (Fabian Rieder, min.66), Remo Freuler (Ardon Jashari, min.89), Granit Xhaka; Dan Ndoye (Johan Manzambi, min.66), Breel Embolo, Ruben Vargas (Zeki Amdouni, min.79).



--GOLES.

0-1, min.17: Breel Embolo, de penalti.

1-1, min.90(+4): Boualem Khoukhi (Homam Elamin) .





--ÁRBITRO.

Said Martinez, asistido en las bandas por Walter Lopez y Christian Ramirez, en el VAR: Guillermo Pacheco y Erick Miranda. Amonestó a Mahmud Abunada (min.16), Jassem Gaber (min.23), por parte de QATAR. Amonestó a Denis Zakaria (min.42), por parte de SUIZA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.15: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Suiza.



Min.16: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Suiza!





--ESTADIO.

Levi's Stadium (67.966 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Qatar Suiza Goles 1 1 Remates Fuera 3 8 Remates 7 26 Pases Totales 98 294 Corners 3 10 Faltas 12 11 Posesión 32% 68% Tiros Bloqueados 0 10 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 27 65 Ataques Peligrosos 8 49 Centros 9 28 Saques de Banda 14 17 Saques de Portería 12 5 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 12 Paradas 6 3 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Suiza 1 1 2 Clasificado Canadá 1 1 3 Tercero ¿? Qatar 1 1 4 Eliminado Bosnia y Herzegovina 1 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland









-Últimos Resultados de Qatar.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland









-Últimos Resultados de Suiza.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland









-Próximos partidos de Qatar.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/06/2026 00:00 World Cup Grp. B Canada Qatar 24/06/2026 21:00 World Cup Grp. B Bosnia and Herzegovina Qatar









-Próximos partidos de Suiza.

