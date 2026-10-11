Qinwen Zheng 2 - 0 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.





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La tenista china Qinwen Zheng se ha proclamado campeona del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Beijing (China), tras ganar a la rusa Mirra Andreeva por 2-0 (7-5, 6-4) en 1 hora y 42 minutos. En el primer set, Qinwen Zheng logró romper el servicio de Mirra Andreeva en el undécimo juego, lo que le permitió cerrar el set a su favor con un marcador de 7-5. Durante este set, Zheng mantuvo su servicio en cuatro ocasiones y consiguió dos 'breaks'. En el segundo set, Zheng comenzó rompiendo el servicio de Andreeva, pero su rival respondió de inmediato con un 'break'. Sin embargo, Zheng volvió a romper el servicio de Andreeva en el noveno juego, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-4. Zheng mostró solidez en su saque, con un 1st Serve Percentage del 39% y 2 aces a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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