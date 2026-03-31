Rafael Jodar 2 - 0 Dusan Lajovic: resumen y estadísticas del partido de Grand Prix Hassan II (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de marzo de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo Grand Prix Hassan II, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al serbio Dusan Lajovic por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-4 en un tiempo de duración de 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró un quiebre crucial en el cuarto juego, lo que le permitió tomar la delantera y mantener su servicio para cerrar el set 6-3. En el segundo set, Jodar nuevamente logró un break en el séptimo juego, consolidando su ventaja y asegurando el set 6-4. Rafael Jodar mostró un sólido desempeño en su servicio, con un porcentaje de primer servicio del 74%, ganando el 73% de los puntos con su primer saque y logrando 7 aces durante el partido. No cometió dobles faltas, lo que contribuyó a su victoria en sets corridos.



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