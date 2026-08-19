Rafael Jodar 1 - 2 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Rafael Jodar por 4-6, 7-6, 6-3 en 2 horas y 31 minutos. En el primer set, Rafael Jodar comenzó fuerte, manteniendo su servicio y logrando un break crucial en el octavo juego, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks, pero Flavio Cobolli se impuso en el tie-break, ganando 7-6. El tercer set fue muy disputado, con múltiples breaks de servicio, pero finalmente Cobolli logró cerrar el set y el partido con un 6-3. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Flavio Cobolli tuvo un 1st Serve Percentage de 57% y ganó 43 puntos con su primer servicio, mientras que Rafael Jodar tuvo un 1st Serve Percentage de 66% y ganó 46 puntos con su primer servicio. Ambos jugadores lograron 3 break points ganados durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



