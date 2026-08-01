Rafael Jodar 2 - 1 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de agosto de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a las semifinales del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Lorenzo Musetti por 1-6, 6-1, 6-4. En el primer set, Lorenzo Musetti dominó con dos quiebres de servicio, ganando 6-1. Rafael Jodar respondió en el segundo set, rompiendo el servicio de Musetti en dos ocasiones para llevarse el set 6-1. En el tercer set, Jodar logró un quiebre crucial para ganar 6-4. Jodar tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos jugados con su primer saque y sumando un total de 80 puntos ganados en el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



