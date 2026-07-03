Rafael Jodar 1 - 3 Shintaro Mochizuki: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.





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El tenista japonés Shintaro Mochizuki ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar al español Rafael Jodar por 1-6, 7-6, 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 3 horas. En el primer set, Rafael Jodar dominó con contundencia, logrando romper el servicio de Mochizuki en tres ocasiones para llevarse el set 6-1. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks, pero finalmente Mochizuki se impuso en el tie-break 7-5. El tercer set vio a Mochizuki romper el servicio de Jodar en momentos cruciales para ganar 6-4. En el cuarto set, Mochizuki continuó con su buen momento, rompiendo el servicio de Jodar dos veces más para cerrar el partido con otro 6-4. A lo largo del partido, Mochizuki logró 13 aces y cometió 4 dobles faltas, mientras que Jodar consiguió 1 ace y cometió 3 dobles faltas. Mochizuki ganó un total de 129 puntos, mientras que Jodar ganó 134 puntos.



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