Rafael Jodar 2 - 1 Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Grand Prix Hassan II (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de abril de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los cuartos de final del torneo Grand Prix Hassan II en Marrakech, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al checo Tomas Machac por 6-4, 4-6, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 2 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró dos 'breaks' cruciales, uno en el sexto juego y otro en el décimo, para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Tomas Machac tomó ventaja con dos 'breaks' en los primeros juegos, llevándose el set 6-4. En el set decisivo, Jodar volvió a romper el servicio de Machac en el cuarto juego y mantuvo su servicio para ganar el set 6-3. Rafael Jodar mostró un sólido desempeño en el saque, con un 64% de primeros servicios y ganando el 66% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Además, logró 6 aces y cometió solo 2 dobles faltas.



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