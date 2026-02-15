Rayo 3 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 3 - 0 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de febrero de 2026.

En el enfrentamiento en el Campo de Fútbol de Vallecas, el Rayo se impuso con autoridad al Atlético de Madrid, finalizando el encuentro con un marcador de 3-0. Desde el inicio, el equipo local mostró un dominio notable, reflejado en la posesión del balón y en la cantidad de remates, con un total de 13 intentos frente a los 9 del Atlético de Madrid. Los goles fueron obra de Fran Perez al minuto 40, asistido por Andrei Ratiu, seguido por un tanto de Oscar Valentin justo antes del descanso, y Nobel Mendy selló la victoria en el minuto 76, con asistencia de Alvaro Garcia, quien fue el jugador más participativo en ataque por parte del Rayo. El control del juego por parte del Rayo fue evidente, manteniendo una posesión del 42% frente al 58% del Atlético de Madrid, lo que no se tradujo en efectividad ante la portería rival para los visitantes. El Atlético de Madrid intentó responder con 8 corners y 30 centros, pero la defensa y el portero del Rayo, Augusto Batalla, mantuvieron su arco en cero. A pesar de la derrota, el Atlético de Madrid sigue en la cuarta posición de la tabla con 45 puntos, mientras que el Rayo, con este triunfo, suma importantes puntos para alejarse de la zona de descenso, situándose en la decimosexta posición con 25 puntos. Este resultado no afecta la posición del Atlético de Madrid en la clasificación para Champions, pero sí resalta la capacidad del Rayo de enfrentarse a equipos de alto calibre.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 3 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Ilias Akhomach (Randy Nteka, min.74), Isi Palazon (Pedro Diaz, min.64), Fran Perez (Alvaro Garcia, min.64), Gerard Gumbau (Unai Lopez, min.83), Jorge de Frutos (Jozhua Vertrouwd, min.64).



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet (Ademola Lookman, min.63), Matteo Ruggeri (Obed Vargas, min.57); Alejandro Baena (Julian Alvarez, min.57), Rodrigo Mendoza (Robin Le Normand, min.56), Johnny Cardoso (Marcos Llorente, min.63), Nico Gonzalez; Thiago Almada, Alexander Soerloth.



--GOLES.

1-0, min.40: Fran Perez (Andrei Ratiu) .

2-0, min.45: Oscar Valentin.

3-0, min.76: Nobel Mendy (Alvaro Garcia) .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Carlos del Cerro y Victor Garcia. Amonestó a Alvaro Garcia (min.90+2), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Johnny Cardoso (min.29), Rodrigo Mendoza (min.52), Marcos Llorente (min.70), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Atlético de Madrid Goles 3 0 Remates Fuera 1 2 Remates 13 9 Pases Totales 355 487 Corners 4 8 Faltas 10 13 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 82 108 Ataques Peligrosos 31 59 Centros 11 30 Saques de Banda 15 18 Saques de Portería 5 5 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 13 Paradas 3 6 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 23 3 Champions Villarreal 45 23 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 35 24 16 Permanencia Rayo 25 23 18 Descenso Valencia 23 23 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 23



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 24/04/2025 LaLiga Atlético 3-0 Rayo 22/09/2024 LaLiga Rayo 1-1 Atlético 31/01/2024 LaLiga Atlético 2-1 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/02/2026 16:15 LaLiga Betis Rayo 28/02/2026 14:00 LaLiga Rayo Athletic Bilbao 04/03/2026 19:00 LaLiga Rayo Real Oviedo









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

