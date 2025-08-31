Rayo 1 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 31 de agosto de 2025.

En el encuentro disputado en el Campo de Futbol de Vallecas, Rayo y Barcelona terminaron empatados a un gol, resultado que se mantuvo desde el minuto 67 cuando Fran Perez, asistido por Isi Palazon, igualó el marcador tras el gol de penalti de Lamine Yamal en el minuto 40 para el Barcelona. La posesión del balón favoreció al equipo visitante con un 56% frente al 44% del Rayo, reflejando la iniciativa del Barcelona en el partido. A pesar de los esfuerzos y un juego más ofensivo por parte del Barcelona, evidenciado en sus 13 remates frente a los 12 del Rayo, el marcador no se movió más. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 86, revisando un posible gol para el Rayo, pero tras la revisión, no se tomaron más acciones, manteniendo el empate en el marcador. Las tarjetas amarillas fueron una constante, destacando la amonestación a tres jugadores del Rayo, incluido su portero Augusto Batalla, y a Jules Kounde del Barcelona, reflejando la intensidad del encuentro. Este resultado deja a ambos equipos con puntos cruciales para sus aspiraciones en la liga, con el Barcelona situándose en la cuarta posición y el Rayo en la décima, ambos buscando consolidarse entre los primeros puestos de la tabla.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - BARCELONA 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe (Oscar Valentin, min.76), Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez (Fran Perez, min.59), Isi Palazon (Alfonso Espino, min.90+2), Pedro Diaz, Alvaro Garcia (Gerard Gumbau, min.90+3), Jorge de Frutos (Sergio Camello, min.76).



BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.78); Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermin Lopez, min.62), Raphinha (Marcus Rashford, min.62), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.78).



--GOLES.

0-1, min.40: Lamine Yamal, de penalti.

1-1, min.67: Fran Perez (Isi Palazon) .

Amarilla al banquillo, a Oscar Trejo del Rayo en el minuto 39 .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Luis Pulido. Amonestó a Augusto Batalla (min.38), Unai Lopez (min.45), Pep Chavarria (min.90+4), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Jules Kounde (min.56), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.86: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Rayo.



Min.87: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas (14,438 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Barcelona Goles 1 1 Remates Fuera 3 5 Remates 12 13 Pases Totales 335 441 Corners 9 4 Faltas 16 8 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 7 2 Tarjetas Amarillas 4 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 102 89 Ataques Peligrosos 35 32 Centros 11 7 Saques de Banda 14 12 Saques de Portería 11 3 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 10 23 Paradas 4 6 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Athletic Bilbao 9 3 3 Champions Villarreal 7 3 4 Champions Barcelona 7 3 5 Europa League Espanyol 7 3 6 Conference League Getafe 6 3 10 Permanencia Rayo 4 3 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 17/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 27/08/2024 LaLiga Rayo 1-2 Barcelona 19/05/2024 LaLiga Barcelona 3-0 Rayo 25/11/2023 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/09/2025 18:30 LaLiga Osasuna Rayo 21/09/2025 19:00 LaLiga Rayo Celta 24/09/2025 19:00 LaLiga Atlético Rayo









-Próximos partidos del Barcelona.

