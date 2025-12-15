Rayo 0 - 0 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 0 - 0 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 15 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Campo de Fútbol de Vallecas, el Rayo y el Betis cerraron su enfrentamiento sin alterar el marcador inicial, concluyendo el partido con un empate a cero. A pesar de la igualdad en el resultado, el Rayo mostró mayor iniciativa, evidenciado en sus 22 remates y una posesión del 59%, frente a los 12 remates y el 41% de posesión del Betis. La actuación del VAR tuvo un momento clave en el minuto 30, cuando se revisó una posible pena máxima a favor del Rayo; sin embargo, tras la revisión, el árbitro decidió no tomar acciones adicionales y el juego continuó sin conceder el penalti. Este resultado deja al Rayo con 18 puntos y al Betis con 25, situándolos en la 13ª y 6ª posición respectivamente en la tabla de clasificación de LaLiga. Ambos equipos han disputado 16 partidos hasta el momento, manteniendo vivas sus aspiraciones en la competición. Mientras el Betis se posiciona para una posible entrada en competiciones europeas, el Rayo se mantiene alejado de la zona de descenso, buscando mejorar su situación en las jornadas restantes.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - REAL BETIS 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Alfonso Espino (Sergio Camello, min.66), Pathe Ciss, Oscar Valentin (Pedro Diaz, min.66), Jorge de Frutos (Fran Perez, min.18), Isi Palazon (Gerard Gumbau, min.83), Alvaro Garcia (Ivan Balliu, min.83).



REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente (Marc Bartra, min.7), Natan, Ricardo Rodriguez; Nelson Deossa (Giovani Lo Celso, min.59), Marc Roca, Antony, Pablo Fornals (Sergi Altimira, min.74), Rodrigo Riquelme (Pablo Garcia, min.74), Juan Hernandez.



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Jose Luis Guzman. Amonestó a Fran Perez (min.45+1), Augusto Batalla (min.45+5), Nobel Mendy (min.75), Ivan Balliu (min.88), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Marc Roca (min.9), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.30: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Rayo.



Min.30: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas (11,489 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Real Betis Goles 0 0 Remates Fuera 9 4 Remates 22 12 Pases Totales 434 310 Corners 8 3 Faltas 10 7 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 7 3 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 4 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 104 67 Ataques Peligrosos 61 31 Centros 31 13 Saques de Banda 21 28 Saques de Portería 7 10 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 7 14 Paradas 5 6 Contra Golpes 4 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 43 17 2 Champions Real Madrid 39 17 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 34 17 5 Europa League Espanyol 30 16 6 Conference League Betis 25 16 13 Permanencia Rayo 18 16 18 Descenso Girona 15 16 19 Descenso Real Oviedo 10 16 20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis 22/12/2024 LaLiga Betis 1-1 Rayo 17/03/2024 LaLiga Rayo 2-0 Betis 02/09/2023 LaLiga Betis 1-0 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/12/2025 18:30 LaLiga Elche Rayo 02/01/2026 21:00 LaLiga Rayo Getafe 11/01/2026 19:00 LaLiga Rayo Mallorca









-Próximos partidos del Betis.

