Rayo 0 - 0 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 0 - 0 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 15 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Campo de Fútbol de Vallecas, el Rayo y el Betis cerraron su enfrentamiento sin alterar el marcador inicial, concluyendo el partido con un empate a cero. A pesar de la igualdad en el resultado, el Rayo mostró mayor iniciativa, evidenciado en sus 22 remates y una posesión del 59%, frente a los 12 remates y el 41% de posesión del Betis. La actuación del VAR tuvo un momento clave en el minuto 30, cuando se revisó una posible pena máxima a favor del Rayo; sin embargo, tras la revisión, el árbitro decidió no tomar acciones adicionales y el juego continuó sin conceder el penalti.
Este resultado deja al Rayo con 18 puntos y al Betis con 25, situándolos en la 13ª y 6ª posición respectivamente en la tabla de clasificación de LaLiga. Ambos equipos han disputado 16 partidos hasta el momento, manteniendo vivas sus aspiraciones en la competición. Mientras el Betis se posiciona para una posible entrada en competiciones europeas, el Rayo se mantiene alejado de la zona de descenso, buscando mejorar su situación en las jornadas restantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - REAL BETIS 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Alfonso Espino (Sergio Camello, min.66), Pathe Ciss, Oscar Valentin (Pedro Diaz, min.66), Jorge de Frutos (Fran Perez, min.18), Isi Palazon (Gerard Gumbau, min.83), Alvaro Garcia (Ivan Balliu, min.83).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente (Marc Bartra, min.7), Natan, Ricardo Rodriguez; Nelson Deossa (Giovani Lo Celso, min.59), Marc Roca, Antony, Pablo Fornals (Sergi Altimira, min.74), Rodrigo Riquelme (Pablo Garcia, min.74), Juan Hernandez.
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Jose Luis Guzman. Amonestó a Fran Perez (min.45+1), Augusto Batalla (min.45+5), Nobel Mendy (min.75), Ivan Balliu (min.88), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Marc Roca (min.9), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Rayo.
Min.30: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas (11,489 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Real Betis
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 4
|Remates
| 22
| 12
|Pases Totales
| 434
| 310
|Corners
| 8
| 3
|Faltas
| 10
| 7
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 104
| 67
|Ataques Peligrosos
| 61
| 31
|Centros
| 31
| 13
|Saques de Banda
| 21
| 28
|Saques de Portería
| 7
| 10
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 7
| 14
|Paradas
| 5
| 6
|Contra Golpes
| 4
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 43
| 17
|2
| Champions
| Real Madrid
| 39
| 17
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 34
| 17
|5
| Europa League
| Espanyol
| 30
| 16
|6
| Conference League
| Betis
| 25
| 16
|13
| Permanencia
| Rayo
| 18
| 16
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 16
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 16
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|22/12/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|17/03/2024
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Betis
|02/09/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|23/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Rayo
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/12/2025 18:30
| LaLiga
| Elche
| Rayo
|02/01/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Getafe
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Mallorca
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/12/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Getafe
|04/01/2026 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Betis
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Betis