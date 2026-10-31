Rayo 3 - 0 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 31 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Rayo ha ganado este sábado por 3-0 al Celta de Vigo en el Campo de Fútbol de Vallecas, en un partido donde los locales dominaron tanto en posesión como en remates. Jorge de Frutos fue el jugador más destacado del encuentro, anotando dos goles en los minutos 36 y 55, respectivamente, y mostrando una gran participación en el ataque del Rayo. El tercer gol llegó en el minuto 73, obra de Unai López, cerrando así una victoria contundente para los de Vallecas. El Celta, a pesar de tener un número similar de remates, no logró concretar sus oportunidades y se mantuvo en la mitad inferior de la tabla, con 12 puntos en 11 partidos.
Con esta victoria, el Rayo iguala en puntos al Celta, pero con un partido menos, lo que le permite escalar posiciones en la clasificación. Por su parte, el Celta de Vigo, que no pudo revertir la situación a pesar de los cambios realizados en la segunda mitad, se mantiene en la décima posición. En la parte alta de la tabla, el Atlético de Madrid sigue liderando con 28 puntos, seguido de cerca por el Barcelona y el Real Madrid, ambos con un partido menos, lo que mantiene la lucha por el título abierta.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: RAYO VALLECANO 3 - CELTA DE VIGO 0 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa (Jozhua Vertrouwd, min.61); Pedro Diaz, Oscar Valentin (Gnangoro Bouare, min.64), Unai Lopez (Alexandre Zurawski, min.79); Sergio Camello (Isi Palazon, min.61), Alvaro Garcia (Giorgi Tsitaishvili, min.46), Jorge de Frutos.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Sebastian Caceres (Williot Swedberg, min.61); Javi Rueda, Aleix Febas, Javi Galan (Iago Aspas, min.61), Ilaix Moriba; Hugo Alvarez (Couhaib Driouech, min.75), Hugo Gonzalez (Pablo Duran, min.43), Ferran Jutgla (Sergio Carreira, min.61).
-GOLES
1-0, min.36: Jorge de Frutos (Sergio Camello) .
2-0, min.55: Jorge de Frutos (Andrei Ratiu) .
3-0, min.73: Unai Lopez (Gnangoro Bouare) .
-ÁRBITRO
Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Ivan Caparros y Luis Mario Milla. Amonestó a Unai Lopez (min.26), Gnangoro Bouare (min.72), por parte de RAYO VALLECANO. Amonestó a Williot Swedberg (min.82), por parte de CELTA DE VIGO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Campo de Futbol de Vallecas (11,714 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Celta de Vigo
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 8
|Remates
| 14
| 10
|Pases Totales
| 514
| 452
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 11
| 16
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 91
| 77
|Ataques Peligrosos
| 35
| 36
|Centros
| 12
| 10
|Saques de Banda
| 20
| 16
|Saques de Portería
| 9
| 8
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 12
|Paradas
| 0
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 27
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 10
|4
| Champions
| Betis
| 20
| 10
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 10
|10
| Permanencia
| Celta
| 12
| 11
|11
| Permanencia
| Rayo
| 12
| 10
|18
| Descenso
| Getafe
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|10/01/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Celta
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
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