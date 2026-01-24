Rayo 1 - 3 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 3 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en el Campo de Futbol de Vallecas, Osasuna se llevó la victoria por 3-1 ante el Rayo, con un partido que se decidió en los momentos finales. La primera mitad concluyó con ventaja para los visitantes gracias a un gol de Ante Budimir, asistido por Jorge Herrando, al minuto 29. El Rayo igualó el marcador en el minuto 60 con un tanto de Pathe Ciss, tras una asistencia de Isi Palazon. Sin embargo, Osasuna aseguró los tres puntos con goles tardíos de Victor Munoz y Asier Osambela en los minutos finales del encuentro.
El partido estuvo marcado por las intervenciones del VAR, que en el minuto 83 revisó una posible pena máxima a favor de Osasuna, pero tras la revisión, el árbitro decidió no otorgar el penal. La posesión del balón fue dominada por el Rayo con un 67%, reflejando su intento de controlar el juego, aunque no fue suficiente para superar a un eficaz Osasuna. La actuación del VAR tuvo un momento crucial al final del partido, confirmando la validez de la meta de Osasuna, asegurando su victoria en este crucial encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - OSASUNA 3 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Alfonso Espino, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazon (Jozhua Vertrouwd, min.72), Pedro Diaz, Oscar Valentin (Alexandre Zurawski, min.46); Carlos Martin (Ilias Akhomach, min.46), Jorge de Frutos (Sergio Camello, min.72), Alvaro Garcia (Fran Perez, min.90).
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Iker Munoz (Asier Osambela, min.67), Victor Munoz (Lucas Torro, min.90+4), Ruben Garcia, Jon Moncayola, Aimar Oroz (Raul Garcia, min.81), Ante Budimir (Abel Bretones, min.81).
--GOLES.
0-1, min.29: Ante Budimir (Jorge Herrando) .
1-1, min.60: Pathe Ciss (Isi Palazon) .
1-2, min.90(+1): Victor Munoz.
1-3, min.90(+4): Asier Osambela.
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Juan Luis Pulido y Raul Gonzalez. Amonestó a Pedro Diaz (min.66), Pathe Ciss (min.90+1), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Iker Munoz (min.38), Jorge Herrando (min.79), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.83: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Osasuna.
Min.84: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Osasuna!
Min.90(+6) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. La revisión del VAR con respecto a Osasuna está en curso.
Min.90(+7) : META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta de Osasuna se mantiene.
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Osasuna
|Goles
| 1
| 3
|Remates Fuera
| 3
| 5
|Remates
| 11
| 14
|Pases Totales
| 444
| 222
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 12
| 15
|Posesión
| 67%
| 33%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 100
| 87
|Ataques Peligrosos
| 45
| 46
|Centros
| 23
| 18
|Saques de Banda
| 16
| 27
|Saques de Portería
| 10
| 11
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 17
| 14
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 20
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 19
|4
| Champions
| Atlético
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|8
| Permanencia
| Osasuna
| 25
| 21
|13
| Permanencia
| Rayo
| 22
| 21
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|19/01/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|16/09/2024
| LaLiga
| Rayo
| 3-1
| Osasuna
|20/04/2024
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/02/2026 14:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Rayo
|07/02/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Oviedo
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Atlético
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/01/2026 16:15
| LaLiga
| Osasuna
| Villarreal
|06/02/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Osasuna
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Osasuna