Rayo 1 - 3 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 3 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de enero de 2026.

En el enfrentamiento en el Campo de Futbol de Vallecas, Osasuna se llevó la victoria por 3-1 ante el Rayo, con un partido que se decidió en los momentos finales. La primera mitad concluyó con ventaja para los visitantes gracias a un gol de Ante Budimir, asistido por Jorge Herrando, al minuto 29. El Rayo igualó el marcador en el minuto 60 con un tanto de Pathe Ciss, tras una asistencia de Isi Palazon. Sin embargo, Osasuna aseguró los tres puntos con goles tardíos de Victor Munoz y Asier Osambela en los minutos finales del encuentro. El partido estuvo marcado por las intervenciones del VAR, que en el minuto 83 revisó una posible pena máxima a favor de Osasuna, pero tras la revisión, el árbitro decidió no otorgar el penal. La posesión del balón fue dominada por el Rayo con un 67%, reflejando su intento de controlar el juego, aunque no fue suficiente para superar a un eficaz Osasuna. La actuación del VAR tuvo un momento crucial al final del partido, confirmando la validez de la meta de Osasuna, asegurando su victoria en este crucial encuentro.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - OSASUNA 3 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Alfonso Espino, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazon (Jozhua Vertrouwd, min.72), Pedro Diaz, Oscar Valentin (Alexandre Zurawski, min.46); Carlos Martin (Ilias Akhomach, min.46), Jorge de Frutos (Sergio Camello, min.72), Alvaro Garcia (Fran Perez, min.90).



OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Iker Munoz (Asier Osambela, min.67), Victor Munoz (Lucas Torro, min.90+4), Ruben Garcia, Jon Moncayola, Aimar Oroz (Raul Garcia, min.81), Ante Budimir (Abel Bretones, min.81).



--GOLES.

0-1, min.29: Ante Budimir (Jorge Herrando) .

1-1, min.60: Pathe Ciss (Isi Palazon) .

1-2, min.90(+1): Victor Munoz.

1-3, min.90(+4): Asier Osambela.





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Juan Luis Pulido y Raul Gonzalez. Amonestó a Pedro Diaz (min.66), Pathe Ciss (min.90+1), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Iker Munoz (min.38), Jorge Herrando (min.79), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.83: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Osasuna.



Min.84: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Osasuna!



Min.90(+6) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. La revisión del VAR con respecto a Osasuna está en curso.



Min.90(+7) : META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta de Osasuna se mantiene.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Osasuna Goles 1 3 Remates Fuera 3 5 Remates 11 14 Pases Totales 444 222 Corners 4 3 Faltas 12 15 Posesión 67% 33% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 100 87 Ataques Peligrosos 45 46 Centros 23 18 Saques de Banda 16 27 Saques de Portería 10 11 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 17 14 Paradas 3 3 Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 20 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 8 Permanencia Osasuna 25 21 13 Permanencia Rayo 22 21 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 19/01/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 16/09/2024 LaLiga Rayo 3-1 Osasuna 20/04/2024 LaLiga Rayo 2-1 Osasuna









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 01/02/2026 14:00 LaLiga Real Madrid Rayo 07/02/2026 14:00 LaLiga Rayo Real Oviedo 15/02/2026 19:00 LaLiga Rayo Atlético









-Próximos partidos del Osasuna.

