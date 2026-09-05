Rayo 3 - 2 Racing | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

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El Rayo se impuso este sábado por 3-2 al Racing en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Butarque. El partido comenzó con un gol tempranero de Sergio Canales en el minuto 4, poniendo al Racing en ventaja. Sin embargo, Andrei Ratiu igualó el marcador en el minuto 17. Pablo García volvió a adelantar al Racing en el minuto 28, pero Sergio Camello, con una destacada actuación, empató nuevamente en el minuto 43 y puso al Rayo por delante en el minuto 47. El partido estuvo marcado por las expulsiones de Fran Pérez en el minuto 85 y Jorge de Frutos en el minuto 90, aunque el marcador no se alteró tras estas incidencias. El Rayo mostró mayor iniciativa en el ataque, con Sergio Camello siendo el jugador más participativo en el frente ofensivo.

En cuanto a la clasificación, el Rayo y el Racing se mantienen con 4 puntos cada uno tras este partido, ocupando las posiciones 11 y 12 respectivamente. Con 34 jornadas aún por disputar, ambos equipos tienen margen para mejorar su posición en la tabla. En la parte alta, el Barcelona lidera con 9 puntos en 3 partidos, seguido por el Real Madrid y el Betis, ambos también con 9 puntos pero con un partido más jugado. El Deportivo Alavés y Osasuna completan los puestos de acceso a competiciones europeas. El Racing, con un partido más que algunos de sus rivales directos, deberá buscar mejorar su rendimiento en las próximas jornadas para aspirar a posiciones más altas en la tabla.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: RAYO VALLECANO 3 - RACING 2 (2-2, al descanso).

-EQUIPOS

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa (Ivan Balliu, min.74); Unai Lopez, Oscar Valentin (Gnangoro Bouare, min.57), Pedro Diaz; Jorge de Frutos (Fran Perez, min.65), Alvaro Garcia (Giorgi Tsitaishvili, min.74), Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.57).RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla (Aaron Martin Caricol, min.90+1), Manu (Pablo Ramon, min.55), Facundo Gonzalez (Jeanuel Belocian, min.55), Jorge Salinas; Sergio Canales, Matteo Prati (Andre Almeida, min.55), Pablo Garcia (Juan Carlos Arana, min.90), Ivan Martin, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

-GOLES

0-1, min.4: Sergio Canales.1-1, min.17: Andrei Ratiu (Sergio Camello) .1-2, min.28: Pablo Garcia.2-2, min.43: Sergio Camello (Unai Lopez) .3-2, min.47: Sergio Camello (Unai Lopez) .

-ÁRBITRO

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Guillermo Santiago y Jose Garcia, en el VAR: Guillermo Cuadra y Alejandro Muniz. Amonestó a Oscar Valentin (min.2), Sergio Camello (min.39), Florian Lejeune (min.67), y, además expulsó con tarjeta roja Fran Perez (min.85), Jorge de Frutos (min.90), por parte de RAYO VALLECANO. Amonestó a Yassir Zabiri (min.25), Inigo Vicente (min.35), por parte de RACING.

-INCIDENCIAS VAR

Min.80: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Racing.Min.81: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

-ESTADIO

Estadio Butarque televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Rayo Vallecano Racing Goles 3 2 Remates Fuera 3 2 Remates 17 9 Pases Totales 384 412 Corners 9 6 Faltas 15 12 Posesión 49% 51% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 2 0 Asistencias 3 0 Ataques 96 77 Ataques Peligrosos 52 49 Centros 15 9 Saques de Banda 19 14 Saques de Portería 4 6 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 16 Paradas 3 6 Contra Golpes 0 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 4 3 Champions Betis 9 4 4 Champions Alavés 7 3 5 Europa League Osasuna 7 3 6 Conference League Atlético 7 4 11 Permanencia Racing 4 4 12 Permanencia Rayo 4 4 18 Descenso Valencia 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

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