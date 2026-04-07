Real Madrid 1 - 2 Bayern Munich | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 1 - 2 Bayern Munich: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de abril de 2026.

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El Bayern Munich se impuso este martes al Real Madrid por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, disputado en el Estadio Bernabeu. El conjunto bávaro aprovechó su eficacia en ataque para llevarse una valiosa victoria a Alemania. Luis Diaz adelantó a los visitantes en el minuto 41 tras una asistencia de Serge Gnabry, y Harry Kane amplió la ventaja justo al inicio de la segunda mitad, en el minuto 46, asistido por Michael Olise. El Real Madrid, que tuvo una posesión equilibrada y el mismo número de remates que su rival, logró recortar distancias con un gol de Kylian Mbappe en el minuto 74, tras un pase de Trent Alexander-Arnold. A pesar de los esfuerzos del equipo local por igualar el marcador, el Bayern Munich mantuvo su ventaja y se llevó el triunfo.

El partido fue muy igualado en cuanto a posesión y remates, reflejando un duelo intenso entre ambos equipos. El Real Madrid mostró un juego ofensivo con Mbappe como el jugador más participativo en ataque, mientras que el Bayern Munich destacó por su efectividad y solidez defensiva. No hubo intervenciones del VAR que alteraran el curso del juego, y a pesar de las amonestaciones recibidas por ambos equipos, el encuentro transcurrió sin expulsiones. Con este resultado, el Bayern Munich toma una ligera ventaja para el partido de vuelta, donde el Real Madrid buscará remontar para avanzar a la siguiente ronda.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 1 - BAYERN MUNICH 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Dean Huijsen (Eder Militao, min.62), Alvaro Carreras; Federico Valverde, Thiago Pitarch (Jude Bellingham, min.62), Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Brahim Diaz, min.71); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.



BAYERN MUNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Konrad Laimer (Alphonso Davies, min.69), Jonathan Tah; Aleksandar Pavlovic (Leon Goretzka, min.90+3), Serge Gnabry (Jamal Musiala, min.69), Luis Diaz (Tom Bischof, min.90+3), Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane.



--GOLES.

0-1, min.41: Luis Diaz (Serge Gnabry) .

0-2, min.46: Harry Kane (Michael Olise) .

1-2, min.74: Kylian Mbappe (Trent Alexander-Arnold) .





--ÁRBITRO.

Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Jarred Gillett y Marco Di Bello. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.37), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Jonathan Tah (min.71), Luis Diaz (min.77), Manuel Neuer (min.82), Jamal Musiala (min.86), por parte del BAYERN MUNICH.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Bernabeu



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Bayern Munich Goles 1 2 Remates Fuera 8 7 Remates 20 20 Pases Totales 426 465 Corners 8 11 Faltas 11 11 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 3 5 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 80 92 Ataques Peligrosos 47 72 Centros 14 18 Saques de Banda 10 9 Saques de Portería 8 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 3 4 Tiros de Falta 13 12 Paradas 5 8 Contra Golpes 5 3



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