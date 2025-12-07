Real Madrid 0 - 2 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 0 - 2 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Bernabeu, el Celta de Vigo se impuso por 2-0 ante el Real Madrid en un encuentro donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades frente a un Madrid que, a pesar de tener mayor posesión del balón y un número significativo de remates, no logró concretar. Williot Swedberg fue la figura del partido al marcar ambos goles para el Celta, primero en el minuto 53 asistido por Bryan Zaragoza y luego sellando la victoria en el tiempo añadido con asistencia de Iago Aspas. El control del juego por parte del Real Madrid se vio reflejado en una posesión del 58% y un total de 23 remates, pero la efectividad estuvo del lado del Celta que, con menos llegadas, logró ser más decisivo. El partido estuvo marcado por momentos tensos, incluyendo la expulsión de dos jugadores del Real Madrid, Francisco Garcia y Alvaro Carreras, por doble amonestación, lo que dejó al equipo local con nueve jugadores y complicó aún más sus esfuerzos por remontar el marcador. Estas expulsiones, especialmente la de Garcia justo antes del primer gol del Celta, fueron determinantes en el desarrollo del encuentro. A pesar de las adversidades, el Madrid no pudo encontrar el camino hacia el gol, evidenciando la solidez defensiva del Celta y la actuación destacada de Swedberg en la ofensiva. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran decisiones arbitrales en el partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 0 - CELTA DE VIGO 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio (Rodrygo, min.54), Francisco Garcia, Eder Militao (Antonio Ruediger, min.24), Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler (Gonzalo Garcia, min.74), Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman (Fran Beltran, min.84), Ilaix Moriba, Oscar Mingueza (Ferran Jutgla, min.71); Pablo Duran (Williot Swedberg, min.46), Borja Iglesias (Iago Aspas, min.88), Bryan Zaragoza (Javi Rueda, min.71).



--GOLES.

0-1, min.53: Williot Swedberg (Bryan Zaragoza) .

0-2, min.90(+3): Williot Swedberg (Iago Aspas) .

Amarilla al banquillo, a Xabi Alonso del Real Madrid en el minuto 73 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Jude Bellingham (min.62), Francisco Garcia (min.63), Alvaro Carreras (min.90+1), Federico Valverde (min.90+2), Rodrygo (min.90+2), y, además expulso por doble amarilla a Francisco Garcia (min.64), Alvaro Carreras (min.90+2), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Ilaix Moriba (min.83), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Bernabeu (74,511 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Celta de Vigo Goles 0 2 Remates Fuera 12 1 Remates 23 7 Corners 8 1 Faltas 6 12 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 5 1 Tarjetas Rojas 2 0 Asistencias 0 2 Centros 19 1 Saques de Banda 10 11 Saques de Portería 3 13 Tratamientos 4 6 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 13 8 Paradas 3 7 Contra Golpes 2 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Espanyol 27 15 6 Conference League Betis 24 15 10 Permanencia Celta 19 15 18 Descenso Girona 12 15 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 04/05/2025 LaLiga Real Madrid 3-2 Celta 19/10/2024 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 10/03/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Celta 25/08/2023 LaLiga Celta 0-1 Real Madrid









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 10/12/2025 21:00 Champions Real Madrid Manchester City 14/12/2025 21:00 LaLiga Alavés Real Madrid 20/12/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Sevilla









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

