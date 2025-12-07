Real Madrid 0 - 2 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 0 - 2 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 7 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Bernabeu, el Celta de Vigo se impuso por 2-0 ante el Real Madrid en un encuentro donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades frente a un Madrid que, a pesar de tener mayor posesión del balón y un número significativo de remates, no logró concretar. Williot Swedberg fue la figura del partido al marcar ambos goles para el Celta, primero en el minuto 53 asistido por Bryan Zaragoza y luego sellando la victoria en el tiempo añadido con asistencia de Iago Aspas. El control del juego por parte del Real Madrid se vio reflejado en una posesión del 58% y un total de 23 remates, pero la efectividad estuvo del lado del Celta que, con menos llegadas, logró ser más decisivo.
El partido estuvo marcado por momentos tensos, incluyendo la expulsión de dos jugadores del Real Madrid, Francisco Garcia y Alvaro Carreras, por doble amonestación, lo que dejó al equipo local con nueve jugadores y complicó aún más sus esfuerzos por remontar el marcador. Estas expulsiones, especialmente la de Garcia justo antes del primer gol del Celta, fueron determinantes en el desarrollo del encuentro. A pesar de las adversidades, el Madrid no pudo encontrar el camino hacia el gol, evidenciando la solidez defensiva del Celta y la actuación destacada de Swedberg en la ofensiva. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran decisiones arbitrales en el partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 0 - CELTA DE VIGO 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio (Rodrygo, min.54), Francisco Garcia, Eder Militao (Antonio Ruediger, min.24), Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler (Gonzalo Garcia, min.74), Jude Bellingham; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman (Fran Beltran, min.84), Ilaix Moriba, Oscar Mingueza (Ferran Jutgla, min.71); Pablo Duran (Williot Swedberg, min.46), Borja Iglesias (Iago Aspas, min.88), Bryan Zaragoza (Javi Rueda, min.71).
--GOLES.
0-1, min.53: Williot Swedberg (Bryan Zaragoza) .
0-2, min.90(+3): Williot Swedberg (Iago Aspas) .
Amarilla al banquillo, a Xabi Alonso del Real Madrid en el minuto 73 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Jude Bellingham (min.62), Francisco Garcia (min.63), Alvaro Carreras (min.90+1), Federico Valverde (min.90+2), Rodrygo (min.90+2), y, además expulso por doble amarilla a Francisco Garcia (min.64), Alvaro Carreras (min.90+2), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Ilaix Moriba (min.83), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (74,511 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Celta de Vigo
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 12
| 1
|Remates
| 23
| 7
|Corners
| 8
| 1
|Faltas
| 6
| 12
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 1
|Tarjetas Rojas
| 2
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Centros
| 19
| 1
|Saques de Banda
| 10
| 11
|Saques de Portería
| 3
| 13
|Tratamientos
| 4
| 6
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 8
|Paradas
| 3
| 7
|Contra Golpes
| 2
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 27
| 15
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|10
| Permanencia
| Celta
| 19
| 15
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 15
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Celta
|19/10/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|10/03/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Celta
|25/08/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Manchester City
|14/12/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Real Madrid
|20/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Sevilla
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/12/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Athletic Bilbao
|20/12/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Celta
|03/01/2026 14:00
| LaLiga
| Celta
| Valencia