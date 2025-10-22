Real Madrid 1 - 0 Juventus | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 22 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid ha ganado este miércoles 22 de octubre de 2025 por 1-0 al Juventus en el primer partido de la jornada 3 de la Champions, aprovechando los merengues tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Jude Bellingham, asistido por Vinicius Junior, anotó el único gol del encuentro en el minuto 57. El conjunto blanco dominó el partido y mereció la victoria, siendo Bellingham el jugador más participativo en ataque.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 1 - JUVENTUS 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio (Gonzalo Garcia, min.88), Eder Militao, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.74); Brahim Diaz (Franco Mastantuono, min.84), Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Francisco Garcia, min.84).
JUVENTUS: Michele Di Gregorio; Daniele Rugani, Lloyd Kelly, Federico Gatti; Pierre Kalulu, Teun Koopmeiners (Manuel Locatelli, min.74), Khephren Thuram-Ulien (Chico Conceicao, min.62), Andrea Cambiaso (Filip Kostic, min.88), Weston McKennie, Kenan Yildiz (Ikoma Lois Openda, min.74), Dusan Vlahovic (Jonathan David, min.74).
--GOLES.
1-0, min.57: Jude Bellingham (Vinicius Junior) .
--ÁRBITRO.
Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Bastian Dankert y Tiago Martins. Amonestó a Brahim Diaz (min.61), por parte del REAL MADRID. por parte del JUVENTUS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Juventus
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 1
|Remates
| 28
| 11
|Pases Totales
| 350
| 159
|Corners
| 13
| 7
|Faltas
| 10
| 18
|Posesión
| 63%
| 37%
|Tiros Bloqueados
| 12
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 113
| 68
|Ataques Peligrosos
| 77
| 33
|Centros
| 19
| 20
|Saques de Banda
| 12
| 13
|Saques de Portería
| 4
| 9
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 20
| 11
|Paradas
| 6
| 8
|Contra Golpes
| 4
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Bayern Munich
| 9
| 3
|3
| Inter
| 9
| 3
|4
| Arsenal
| 9
| 3
|5
| Real Madrid
| 9
| 3
|6
| Borussia Dortmund
| 7
| 3
|7
| Manchester City
| 7
| 3
|8
| Newcastle United
| 6
| 3
|9
| Barcelona
| 6
| 3
|10
| Liverpool
| 6
| 3
|11
| Qarabag FK
| 6
| 3
|12
| Galatasaray
| 6
| 3
|13
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|14
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|15
| Marseille
| 3
| 2
|16
| Sporting CP
| 3
| 2
|17
| Atlético
| 3
| 3
|18
| Chelsea
| 3
| 2
|19
| Club Brugge
| 3
| 3
|20
| Athletic Bilbao
| 3
| 3
|21
| Atalanta
| 3
| 2
|22
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 3
|23
| SSC Napoli
| 3
| 3
|24
| Union St.Gilloise
| 3
| 3
|25
| Juventus
| 2
| 3
|26
| Bodoe/Glimt
| 2
| 3
|27
| Pafos FC
| 2
| 3
|28
| Bayer Leverkusen
| 2
| 3
|29
| Monaco
| 1
| 2
|30
| Slavia Prague
| 1
| 2
|30
| Villarreal
| 1
| 3
|32
| FC Koebenhavn
| 1
| 3
|33
| Olympiacos
| 1
| 3
|34
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|35
| Benfica
| 0
| 3
|36
| Ajax
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/10/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-0
| Juventus
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Juventus.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
|19/02/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 3-1
| Juventus
|11/02/2025
| Champions
| Juventus
| 2-1
| PSV Eindhoven
|29/01/2025
| Champions
| Juventus
| 0-2
| Benfica
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/10/2025 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Barcelona
|01/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Valencia
|04/11/2025 21:00
| Champions
| Liverpool
| Real Madrid
-Próximos partidos del Juventus.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/11/2025 21:00
| Champions
| Juventus
| Sporting CP
|25/11/2025 21:00
| Champions
| Bodoe/Glimt
| Juventus
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Juventus
| Pafos FC