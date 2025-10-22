Real Madrid 1 - 0 Juventus | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Actualizado: miércoles, 22 octubre 2025 22:57

Madrid, 22 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid ha ganado este miércoles 22 de octubre de 2025 por 1-0 al Juventus en el primer partido de la jornada 3 de la Champions, aprovechando los merengues tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Jude Bellingham, asistido por Vinicius Junior, anotó el único gol del encuentro en el minuto 57. El conjunto blanco dominó el partido y mereció la victoria, siendo Bellingham el jugador más participativo en ataque.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID 1 - JUVENTUS 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio (Gonzalo Garcia, min.88), Eder Militao, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.74); Brahim Diaz (Franco Mastantuono, min.84), Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Francisco Garcia, min.84).

JUVENTUS: Michele Di Gregorio; Daniele Rugani, Lloyd Kelly, Federico Gatti; Pierre Kalulu, Teun Koopmeiners (Manuel Locatelli, min.74), Khephren Thuram-Ulien (Chico Conceicao, min.62), Andrea Cambiaso (Filip Kostic, min.88), Weston McKennie, Kenan Yildiz (Ikoma Lois Openda, min.74), Dusan Vlahovic (Jonathan David, min.74).

--GOLES.
1-0, min.57: Jude Bellingham (Vinicius Junior) .


--ÁRBITRO.
Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Bastian Dankert y Tiago Martins. Amonestó a Brahim Diaz (min.61), por parte del REAL MADRID. por parte del JUVENTUS.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Madrid Juventus
Goles 1 0
Remates Fuera 7 1
Remates 28 11
Pases Totales 350 159
Corners 13 7
Faltas 10 18
Posesión 63% 37%
Tiros Bloqueados 12 4
Fueras de Juego 1 2
Tarjetas Amarillas 1 0
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 113 68
Ataques Peligrosos 77 33
Centros 19 20
Saques de Banda 12 13
Saques de Portería 4 9
Tratamientos 1 1
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 20 11
Paradas 6 8
Contra Golpes 4 4



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 9 3
2 Bayern Munich 9 3
3 Inter 9 3
4 Arsenal 9 3
5 Real Madrid 9 3
6 Borussia Dortmund 7 3
7 Manchester City 7 3
8 Newcastle United 6 3
9 Barcelona 6 3
10 Liverpool 6 3
11 Qarabag FK 6 3
12 Galatasaray 6 3
13 PSV Eindhoven 4 3
14 Tottenham Hotspur 4 2
15 Marseille 3 2
16 Sporting CP 3 2
17 Atlético 3 3
18 Chelsea 3 2
19 Club Brugge 3 3
20 Athletic Bilbao 3 3
21 Atalanta 3 2
22 Eintracht Frankfurt 3 3
23 SSC Napoli 3 3
24 Union St.Gilloise 3 3
25 Juventus 2 3
26 Bodoe/Glimt 2 3
27 Pafos FC 2 3
28 Bayer Leverkusen 2 3
29 Monaco 1 2
30 Slavia Prague 1 2
30 Villarreal 1 3
32 FC Koebenhavn 1 3
33 Olympiacos 1 3
34 Kairat Almaty 1 3
35 Benfica 0 3
36 Ajax 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid




-Últimos Resultados del Juventus.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
16/09/2025 Champions Juventus 4-4 Borussia Dortmund
19/02/2025 Champions PSV Eindhoven 3-1 Juventus
11/02/2025 Champions Juventus 2-1 PSV Eindhoven
29/01/2025 Champions Juventus 0-2 Benfica




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/10/2025 16:15 LaLiga Real Madrid Barcelona
01/11/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Valencia
04/11/2025 21:00 Champions Liverpool Real Madrid




-Próximos partidos del Juventus.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
04/11/2025 21:00 Champions Juventus Sporting CP
25/11/2025 21:00 Champions Bodoe/Glimt Juventus
10/12/2025 21:00 Champions Juventus Pafos FC


