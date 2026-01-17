Real Madrid 2 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 2 - 0 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Estadio Bernabeu, el Real Madrid se impuso por 2-0 ante el Levante, consolidando su posición en la tabla con una dominante posesión del balón del 71% y una mayor cantidad de remates, 26 en total, frente a los 10 del Levante. La apertura del marcador llegó tras una intervención del VAR que confirmó un penalti a favor del Real Madrid en el minuto 58, convertido por Kylian Mbappe, seguido de un gol de Raul Asencio en el minuto 65, con asistencia de Arda Guler, que selló el resultado final. El Levante, por su parte, luchó sin éxito por encontrar el camino hacia la red, quedando reflejado en su incapacidad para convertir sus oportunidades en goles.
El control del juego por parte del Real Madrid fue evidente, con un total de 720 pases completados en comparación con los 304 del Levante, y 8 saques de esquina que subrayan su dominio ofensivo durante el partido. A pesar de las oportunidades creadas, el Levante no logró materializar ninguna, quedando evidenciada su lucha en la competición. Este resultado deja al Levante en una situación complicada en la tabla, acercándose peligrosamente a los puestos de descenso, mientras que el Real Madrid sigue en la pelea por el título, manteniéndose justo detrás del Barcelona en la clasificación, con Villarreal y Atlético de Madrid completando los puestos de clasificación para la Champions.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 2 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio (David Alaba, min.90), Dean Huijsen (Dani Ceballos, min.61), Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga (Arda Guler, min.46); Gonzalo Garcia (Franco Mastantuono, min.46), Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Unai Vencedor (Ugo Raghouber, min.66), Pablo Martinez, Carlos Alvarez (Paco Cortes, min.83), Ivan Romero (Jon Olasagasti, min.83), Kareem Tunde (Carlos Espi, min.83), Etta Eyong (Iker Losada, min.66).
--GOLES.
1-0, min.58: Kylian Mbappe, de penalti.
2-0, min.65: Raul Asencio (Arda Guler) .
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Javier Iglesias y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.31), Gonzalo Garcia (min.43), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Unai Vencedor (min.17), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.57: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.
Min.58: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor del Real Madrid!
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (70,104 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Levante
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 10
| 8
|Remates
| 26
| 10
|Pases Totales
| 720
| 304
|Corners
| 8
| 0
|Faltas
| 11
| 14
|Posesión
| 71%
| 29%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 149
| 62
|Ataques Peligrosos
| 56
| 30
|Centros
| 21
| 6
|Saques de Banda
| 12
| 8
|Saques de Portería
| 7
| 20
|Tratamientos
| 3
| 3
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 11
|Paradas
| 0
| 9
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 19
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/01/2026 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Monaco
|24/01/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Real Madrid
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Benfica
| Real Madrid
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/01/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Elche
|31/01/2026 18:30
| LaLiga
| Levante
| Atlético
|08/02/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Levante