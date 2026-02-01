Real Madrid 2 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 2 - 1 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de febrero de 2026.

En el Estadio Bernabeu, el Real Madrid se impuso por 2-1 al Rayo en un encuentro marcado por la intensidad y la polémica. El equipo local tomó la delantera en el minuto 15 gracias a un gol de Vinicius Junior, asistido por Brahim Diaz, manteniendo la presión y dominando la posesión del balón con un 57% frente al 43% del Rayo. A pesar de la resistencia mostrada por el Rayo, que logró igualar el marcador en el minuto 49 con un tanto de Jorge de Frutos, el Real Madrid consiguió asegurar la victoria con un penalti convertido por Kylian Mbappe en el tiempo añadido, minuto 90(+10). La actuación del VAR fue decisiva al mantener la decisión inicial del árbitro de no otorgar un penalti a favor del Real Madrid en el minuto 56, manteniendo la tensión hasta los últimos momentos del partido. El encuentro estuvo también marcado por las expulsiones de Pathe Ciss y Pep Chavarria del Rayo en los minutos finales, lo que impactó en la dinámica del juego y permitió al Real Madrid capitalizar su ventaja numérica. A pesar de los esfuerzos del Rayo por mantenerse en el partido, el Real Madrid demostró su superioridad en ataque, liderado por Vinicius Junior y Kylian Mbappe, quienes fueron claves en la ofensiva del equipo. Con este resultado, el Real Madrid se posiciona en el segundo lugar de la tabla con 54 puntos, a un punto del líder Barcelona, manteniendo vivas sus aspiraciones al título de LaLiga.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 2 - RAYO VALLECANO 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio (Dani Ceballos, min.46), Dean Huijsen (David Alaba, min.77), Eduardo Camavinga; Arda Guler (Rodrygo, min.77), Jude Bellingham (Brahim Diaz, min.10), Aurelien Tchouameni; Franco Mastantuono (Gonzalo Garcia, min.60), Kylian Mbappe, Vinicius Junior.



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Ilias Akhomach (Carlos Martin, min.84), Isi Palazon (Luiz Felipe, min.83), Alvaro Garcia (Alfonso Espino, min.78), Gerard Gumbau (Oscar Valentin, min.56), Jorge de Frutos (Pedro Diaz, min.56).



--GOLES.

1-0, min.15: Vinicius Junior (Brahim Diaz) .

1-1, min.49: Jorge de Frutos (Alvaro Garcia) .

2-1, min.90(+10): Kylian Mbappe, de penalti.





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: David Galvez y Valentin Pizarro. Amonestó a Dani Ceballos (min.69), Vinicius Junior (min.84), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Gerard Gumbau (min.54), Pep Chavarria (min.57), Isi Palazon (min.65), Oscar Valentin (min.72), Augusto Batalla (min.83), Ilias Akhomach (min.83), Alfonso Espino (min.90+9), y, además expulso por doble amarilla a Pep Chavarria (min.90+14), y, además expulsó con tarjeta roja Pathe Ciss (min.81), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.55: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti a favor del Real Madrid.



Min.56: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Real Madrid!





--ESTADIO.

Estadio Bernabeu (71,051 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Rayo Vallecano Goles 2 1 Remates Fuera 7 4 Remates 17 11 Corners 9 4 Faltas 6 18 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 7 Tarjetas Rojas 0 2 Asistencias 1 1 Centros 21 13 Saques de Banda 10 14 Saques de Portería 5 12 Tratamientos 3 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 7 Paradas 3 4 Contra Golpes 6 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Espanyol 34 22 6 Conference League Betis 32 21 17 Permanencia Rayo 22 22 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 09/03/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 14/12/2024 LaLiga Rayo 3-3 Real Madrid 18/02/2024 LaLiga Rayo 1-1 Real Madrid









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid 20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/02/2026 21:00 LaLiga Valencia Real Madrid 14/02/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Real Sociedad 17/02/2026 21:00 Champions Benfica Real Madrid









-Próximos partidos del Rayo.

