Real Madrid 2 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 2 - 1 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Bernabeu, el Real Madrid se impuso por 2-1 al Rayo en un encuentro marcado por la intensidad y la polémica. El equipo local tomó la delantera en el minuto 15 gracias a un gol de Vinicius Junior, asistido por Brahim Diaz, manteniendo la presión y dominando la posesión del balón con un 57% frente al 43% del Rayo. A pesar de la resistencia mostrada por el Rayo, que logró igualar el marcador en el minuto 49 con un tanto de Jorge de Frutos, el Real Madrid consiguió asegurar la victoria con un penalti convertido por Kylian Mbappe en el tiempo añadido, minuto 90(+10). La actuación del VAR fue decisiva al mantener la decisión inicial del árbitro de no otorgar un penalti a favor del Real Madrid en el minuto 56, manteniendo la tensión hasta los últimos momentos del partido.
El encuentro estuvo también marcado por las expulsiones de Pathe Ciss y Pep Chavarria del Rayo en los minutos finales, lo que impactó en la dinámica del juego y permitió al Real Madrid capitalizar su ventaja numérica. A pesar de los esfuerzos del Rayo por mantenerse en el partido, el Real Madrid demostró su superioridad en ataque, liderado por Vinicius Junior y Kylian Mbappe, quienes fueron claves en la ofensiva del equipo. Con este resultado, el Real Madrid se posiciona en el segundo lugar de la tabla con 54 puntos, a un punto del líder Barcelona, manteniendo vivas sus aspiraciones al título de LaLiga.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 2 - RAYO VALLECANO 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio (Dani Ceballos, min.46), Dean Huijsen (David Alaba, min.77), Eduardo Camavinga; Arda Guler (Rodrygo, min.77), Jude Bellingham (Brahim Diaz, min.10), Aurelien Tchouameni; Franco Mastantuono (Gonzalo Garcia, min.60), Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Ilias Akhomach (Carlos Martin, min.84), Isi Palazon (Luiz Felipe, min.83), Alvaro Garcia (Alfonso Espino, min.78), Gerard Gumbau (Oscar Valentin, min.56), Jorge de Frutos (Pedro Diaz, min.56).
--GOLES.
1-0, min.15: Vinicius Junior (Brahim Diaz) .
1-1, min.49: Jorge de Frutos (Alvaro Garcia) .
2-1, min.90(+10): Kylian Mbappe, de penalti.
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: David Galvez y Valentin Pizarro. Amonestó a Dani Ceballos (min.69), Vinicius Junior (min.84), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Gerard Gumbau (min.54), Pep Chavarria (min.57), Isi Palazon (min.65), Oscar Valentin (min.72), Augusto Batalla (min.83), Ilias Akhomach (min.83), Alfonso Espino (min.90+9), y, además expulso por doble amarilla a Pep Chavarria (min.90+14), y, además expulsó con tarjeta roja Pathe Ciss (min.81), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.55: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti a favor del Real Madrid.
Min.56: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Real Madrid!
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (71,051 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Rayo Vallecano
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 4
|Remates
| 17
| 11
|Corners
| 9
| 4
|Faltas
| 6
| 18
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 7
|Tarjetas Rojas
| 0
| 2
|Asistencias
| 1
| 1
|Centros
| 21
| 13
|Saques de Banda
| 10
| 14
|Saques de Portería
| 5
| 12
|Tratamientos
| 3
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 7
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 6
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 22
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|17
| Permanencia
| Rayo
| 22
| 22
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|09/03/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|14/12/2024
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Madrid
|18/02/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|28/01/2026
| Champions
| Benfica
| 4-2
| Real Madrid
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Real Madrid
| 6-1
| Monaco
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/02/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Real Madrid
|14/02/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Real Sociedad
|17/02/2026 21:00
| Champions
| Benfica
| Real Madrid
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/02/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Oviedo
|14/02/2026 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Atlético
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Betis
| Rayo