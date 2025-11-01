Real Sociedad 3 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El partido entre el Real Sociedad y el Athletic finalizó con un resultado de 3-2 a favor del equipo local. Los goleadores fueron Brais Mendez '38, Goncalo Guedes '47 y Jon Gorrotxategi '90 (+2) para el Real Sociedad, mientras que Gorka Guruzeta '42 y Robert Navarro '79 marcaron para el Athletic. El partido se caracterizó por un dominio alterno de ambos equipos, con el Real Sociedad llevando la iniciativa en la primera parte y el Athletic reaccionando en la segunda. Cabe destacar la expulsión de Inigo Ruiz de Galarreta del Athletic en el minuto 65, que pudo ser determinante en el resultado final. El jugador más participativo en ataque fue Brais Mendez del Real Sociedad, quien anotó un gol y dio una asistencia.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Carlos Soler (Mikel Goti, min.82), Jon Gorrotxategi, Brais Mendez (Pablo Marin, min.63); Goncalo Guedes (Takefusa Kubo, min.63), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (Arsen Zakharyan, min.41).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.83), Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.68), Alex Berenguer, Oihan Sancet (Nico Williams, min.53), Robert Navarro, Gorka Guruzeta.



--GOLES.

1-0, min.38: Brais Mendez.

1-1, min.42: Gorka Guruzeta (Andoni Gorosabel) .

2-1, min.47: Goncalo Guedes (Brais Mendez) .

2-2, min.79: Robert Navarro.

3-2, min.90(+2): Jon Gorrotxategi (Mikel Oyarzabal) .

Gol anulado a Arsen Zakharyan del Real Sociedad en el minuto 67 .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Antonio Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Alejandro Hernandez. Amonestó a Jon Gorrotxategi (min.78), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.65), Yuri Berchiche (min.90+6), Oihan Sancet (min.90+9), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.31: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de la Real Sociedad.



Min.32: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a la Real Sociedad!



Min.67: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para la Real Sociedad.



Min.80: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Athletic Bilbao.



Min.67: Aquí está la traducción al español: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Real Sociedad! Arsen Zakharyan está en la hoja de puntuación.



Min.68: ANOTAR NO VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de la Real Sociedad se revoca debido a posición de fuera de juego.



Min.82: GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Athletic Bilbao es válido.





--ESTADIO.

Reale Arena (37,685 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Athletic de Bilbao Goles 3 2 Remates Fuera 2 5 Remates 8 11 Pases Totales 363 354 Corners 6 2 Faltas 21 8 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 87 88 Ataques Peligrosos 34 40 Centros 17 16 Saques de Banda 30 22 Saques de Portería 10 4 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 9 24 Paradas 2 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 27 10 2 Champions Villarreal 23 11 3 Champions Barcelona 22 10 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Getafe 17 11 10 Permanencia Athletic Bilbao 14 11 13 Permanencia Real Sociedad 12 11 18 Descenso Valencia 9 10 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 04/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-0 Athletic Bilbao 24/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Sociedad 13/01/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 30/09/2023 LaLiga Real Sociedad 3-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 07/11/2025 21:00 LaLiga Elche Real Sociedad 22/11/2025 18:30 LaLiga Osasuna Real Sociedad 30/11/2025 14:00 LaLiga Real Sociedad Villarreal









-Próximos partidos del Athletic.

