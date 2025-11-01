Real Sociedad 3 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de noviembre de 2025.
El partido entre el Real Sociedad y el Athletic finalizó con un resultado de 3-2 a favor del equipo local. Los goleadores fueron Brais Mendez '38, Goncalo Guedes '47 y Jon Gorrotxategi '90 (+2) para el Real Sociedad, mientras que Gorka Guruzeta '42 y Robert Navarro '79 marcaron para el Athletic. El partido se caracterizó por un dominio alterno de ambos equipos, con el Real Sociedad llevando la iniciativa en la primera parte y el Athletic reaccionando en la segunda. Cabe destacar la expulsión de Inigo Ruiz de Galarreta del Athletic en el minuto 65, que pudo ser determinante en el resultado final. El jugador más participativo en ataque fue Brais Mendez del Real Sociedad, quien anotó un gol y dio una asistencia.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Carlos Soler (Mikel Goti, min.82), Jon Gorrotxategi, Brais Mendez (Pablo Marin, min.63); Goncalo Guedes (Takefusa Kubo, min.63), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (Arsen Zakharyan, min.41).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.83), Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.68), Alex Berenguer, Oihan Sancet (Nico Williams, min.53), Robert Navarro, Gorka Guruzeta.
--GOLES.
1-0, min.38: Brais Mendez.
1-1, min.42: Gorka Guruzeta (Andoni Gorosabel) .
2-1, min.47: Goncalo Guedes (Brais Mendez) .
2-2, min.79: Robert Navarro.
3-2, min.90(+2): Jon Gorrotxategi (Mikel Oyarzabal) .
Gol anulado a Arsen Zakharyan del Real Sociedad en el minuto 67 .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Antonio Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Alejandro Hernandez. Amonestó a Jon Gorrotxategi (min.78), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.65), Yuri Berchiche (min.90+6), Oihan Sancet (min.90+9), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.31: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de la Real Sociedad.
Min.32: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a la Real Sociedad!
Min.67: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para la Real Sociedad.
Min.80: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Athletic Bilbao.
Min.67: Aquí está la traducción al español:
¡G O O O O O L! ¡Gol del Real Sociedad! Arsen Zakharyan está en la hoja de puntuación.
Min.68: ANOTAR NO VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de la Real Sociedad se revoca debido a posición de fuera de juego.
Min.82: GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Athletic Bilbao es válido.
--ESTADIO.
Reale Arena (37,685 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 2
| 5
|Remates
| 8
| 11
|Pases Totales
| 363
| 354
|Corners
| 6
| 2
|Faltas
| 21
| 8
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 87
| 88
|Ataques Peligrosos
| 34
| 40
|Centros
| 17
| 16
|Saques de Banda
| 30
| 22
|Saques de Portería
| 10
| 4
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 9
| 24
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|3
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|10
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 14
| 11
|13
| Permanencia
| Real Sociedad
| 12
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Athletic Bilbao
|24/11/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Sociedad
|13/01/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|30/09/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|22/10/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Qarabag FK
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Sociedad
|22/11/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Sociedad
|30/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Villarreal
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/11/2025 21:00
| Champions
| Newcastle United
| Athletic Bilbao
|09/11/2025 14:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Oviedo
|22/11/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Athletic Bilbao