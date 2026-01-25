Real Sociedad 3 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 3 - 1 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

En el Reale Arena, la Real Sociedad se impuso por 3-1 ante el Celta de Vigo, en un encuentro marcado por la intervención del VAR y la superioridad en el juego de los locales. Mikel Oyarzabal fue la figura del partido al anotar dos goles, el primero al minuto 17 y el segundo al 75, demostrando su relevancia en el ataque del equipo. El Celta de Vigo logró igualar momentáneamente gracias a un tanto de Borja Iglesias en el minuto 72, pero un penalti convertido por Brais Mendez en el tiempo añadido selló el resultado final. La posesión del balón favoreció ampliamente al Celta de Vigo con un 64%, sin embargo, la Real Sociedad fue más eficaz en el último tercio, lo que se reflejó en el marcador. El partido tuvo momentos clave influenciados por el VAR, destacando la expulsión de Duje Caleta-Car de la Real Sociedad en el tiempo añadido de la primera parte, tras una revisión que cambió una tarjeta amarilla inicial por roja. Este hecho no impidió que la Real Sociedad mantuviera su dominio y cerrara el partido con un penalti a favor en el minuto 90(+6), ratificado por el VAR, que Mendez transformó con éxito. Este triunfo deja a la Real Sociedad en la octava posición con 27 puntos, mientras que el Celta de Vigo se queda en la séptima, ambos equipos buscando mejorar su situación en la tabla para aspirar a competiciones europeas.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - CELTA DE VIGO 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Benat Turrientes (Alvaro Odriozola, min.46), Goncalo Guedes (Pablo Marin, min.70), Luka Sucic (Brais Mendez, min.81), Ander Barrenetxea (Igor Zubeldia, min.46), Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, min.86).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez (Oscar Mingueza, min.46), Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira (Williot Swedberg, min.77), Ilaix Moriba (Iago Aspas, min.56), Hugo Sotelo (Miguel Roman, min.77), Hugo Alvarez; Jones El-Abdellaoui, Pablo Duran (Borja Iglesias, min.56), Bryan Zaragoza.



--GOLES.

1-0, min.17: Mikel Oyarzabal (Benat Turrientes) .

1-1, min.72: Borja Iglesias.

2-1, min.75: Mikel Oyarzabal (Jon Gorrotxategi) .

3-1, min.90(+6): Brais Mendez, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Pellegrino Matarazzo del Real Sociedad en el minuto 66 .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Jorge Figueroa y Isidro Diaz de Mera. Amonestó a Luka Sucic (min.16), y, además expulsó con tarjeta roja Duje Caleta-Car (min.45+2), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Bryan Zaragoza (min.45+3), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45: La tarjeta para Duje Caleta-Car de la Real Sociedad fue anulada mediante la intervención del VAR.



Min.45(+2) : VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador de la Real Sociedad.



Min.90(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para la Real Sociedad.



Min.90(+6) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor de la Real Sociedad!



Min.45(+2) : TARJETA ROJA - Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Duje Caleta-Car del Real Sociedad por una tarjeta roja.





--ESTADIO.

Reale Arena (29,682 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Celta de Vigo Goles 3 1 Remates Fuera 1 6 Remates 10 17 Pases Totales 254 285 Corners 2 9 Faltas 8 13 Posesión 36% 64% Tiros Bloqueados 5 7 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 2 0 Ataques 69 125 Ataques Peligrosos 31 86 Centros 5 21 Saques de Banda 12 15 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 10 Paradas 2 1 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 52 21 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 44 21 4 Champions Villarreal 41 20 5 Europa League Espanyol 34 21 6 Conference League Betis 32 20 7 Permanencia Celta 32 21 8 Permanencia Real Sociedad 27 21 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 21



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta 21/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Real Sociedad 20/01/2024 LaLiga Celta 0-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 01/02/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Sociedad 07/02/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Elche 15/02/2026 19:00 LaLiga Real Madrid Real Sociedad









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

