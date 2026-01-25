Real Sociedad 3 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 3 - 1 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Reale Arena, la Real Sociedad se impuso por 3-1 ante el Celta de Vigo, en un encuentro marcado por la intervención del VAR y la superioridad en el juego de los locales. Mikel Oyarzabal fue la figura del partido al anotar dos goles, el primero al minuto 17 y el segundo al 75, demostrando su relevancia en el ataque del equipo. El Celta de Vigo logró igualar momentáneamente gracias a un tanto de Borja Iglesias en el minuto 72, pero un penalti convertido por Brais Mendez en el tiempo añadido selló el resultado final. La posesión del balón favoreció ampliamente al Celta de Vigo con un 64%, sin embargo, la Real Sociedad fue más eficaz en el último tercio, lo que se reflejó en el marcador.
El partido tuvo momentos clave influenciados por el VAR, destacando la expulsión de Duje Caleta-Car de la Real Sociedad en el tiempo añadido de la primera parte, tras una revisión que cambió una tarjeta amarilla inicial por roja. Este hecho no impidió que la Real Sociedad mantuviera su dominio y cerrara el partido con un penalti a favor en el minuto 90(+6), ratificado por el VAR, que Mendez transformó con éxito. Este triunfo deja a la Real Sociedad en la octava posición con 27 puntos, mientras que el Celta de Vigo se queda en la séptima, ambos equipos buscando mejorar su situación en la tabla para aspirar a competiciones europeas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - CELTA DE VIGO 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Benat Turrientes (Alvaro Odriozola, min.46), Goncalo Guedes (Pablo Marin, min.70), Luka Sucic (Brais Mendez, min.81), Ander Barrenetxea (Igor Zubeldia, min.46), Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, min.86).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez (Oscar Mingueza, min.46), Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira (Williot Swedberg, min.77), Ilaix Moriba (Iago Aspas, min.56), Hugo Sotelo (Miguel Roman, min.77), Hugo Alvarez; Jones El-Abdellaoui, Pablo Duran (Borja Iglesias, min.56), Bryan Zaragoza.
--GOLES.
1-0, min.17: Mikel Oyarzabal (Benat Turrientes) .
1-1, min.72: Borja Iglesias.
2-1, min.75: Mikel Oyarzabal (Jon Gorrotxategi) .
3-1, min.90(+6): Brais Mendez, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Pellegrino Matarazzo del Real Sociedad en el minuto 66 .
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Jorge Figueroa y Isidro Diaz de Mera. Amonestó a Luka Sucic (min.16), y, además expulsó con tarjeta roja Duje Caleta-Car (min.45+2), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Bryan Zaragoza (min.45+3), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.45: La tarjeta para Duje Caleta-Car de la Real Sociedad fue anulada mediante la intervención del VAR.
Min.45(+2) : VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador de la Real Sociedad.
Min.90(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para la Real Sociedad.
Min.90(+6) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor de la Real Sociedad!
Min.45(+2) : TARJETA ROJA - Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Duje Caleta-Car del Real Sociedad por una tarjeta roja.
--ESTADIO.
Reale Arena (29,682 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Celta de Vigo
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 1
| 6
|Remates
| 10
| 17
|Pases Totales
| 254
| 285
|Corners
| 2
| 9
|Faltas
| 8
| 13
|Posesión
| 36%
| 64%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 7
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 69
| 125
|Ataques Peligrosos
| 31
| 86
|Centros
| 5
| 21
|Saques de Banda
| 12
| 15
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 10
|Paradas
| 2
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 21
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|7
| Permanencia
| Celta
| 32
| 21
|8
| Permanencia
| Real Sociedad
| 27
| 21
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 21
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|21/12/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Real Sociedad
|20/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/02/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Sociedad
|07/02/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Elche
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/02/2026 18:30
| LaLiga
| Getafe
| Celta
|06/02/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Osasuna
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Celta