Real Sociedad 3 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 3 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Reale Arena, la Real Sociedad se impuso por 3-1 frente al Elche, con una destacada actuación que les permitió dominar a lo largo del partido. A pesar de la posesión del balón favorable al Elche con un 66%, la Real Sociedad fue más efectiva en ataque, logrando convertir tres de sus diez intentos de gol. Luka Sucic abrió el marcador asistido por Goncalo Guedes en el minuto 24, seguido por un gol de Mikel Oyarzabal al minuto 38. Aunque el Elche redujo la diferencia con un gol de Andre Silva antes del descanso, Orri Oskarsson selló la victoria para los locales en los últimos minutos del encuentro, asistido por Jon Gorrotxategi. El partido también estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol de Pablo Marín para la Real Sociedad por fuera de juego, manteniendo la tensión hasta los momentos finales. A pesar de las numerosas tarjetas amarillas mostradas al Elche, no hubo expulsiones que afectaran el desarrollo del juego. Con esta victoria, la Real Sociedad suma tres puntos importantes, mientras que el Elche se ve presionado en la clasificación, reflejando la intensidad y la importancia de cada encuentro en la lucha por la permanencia y las posiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - ELCHE 1 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Alvaro Odriozola (Jon Aramburu, min.65), Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Goncalo Guedes (Job Ochieng, min.65), Jon Gorrotxategi, Carlos Soler (Yangel Herrera, min.82), Pablo Marin; Luka Sucic (Benat Turrientes, min.29), Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, min.82).



ELCHE: Inaki Pena; Leo Petrot (Lucas Cepeda, min.73), Victor Chust (Pedro Bigas, min.72), David Affengruber, German Valera, John Donald (Adria Pedrosa, min.56); Grady Diangana (Gonzalo Villar, min.79), Aleix Febas, Martim Neto (Marc Aguado, min.56); Alvaro Rodriguez, Andre Silva.



--GOLES.

1-0, min.24: Luka Sucic (Goncalo Guedes) .

2-0, min.38: Mikel Oyarzabal.

2-1, min.42: Andre Silva.

3-1, min.89: Orri Oskarsson (Jon Gorrotxategi) .

Amarilla al banquillo, a Pellegrino Matarazzo del Real Sociedad en el minuto 45 +3.

Gol anulado a Pablo Marin del Real Sociedad en el minuto 52 .





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Raul Gonzalez y Pablo Gonzalez. por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Aleix Febas (min.45+4), Grady Diangana (min.65), David Affengruber (min.7), Marc Aguado (min.87), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.25: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para la Real Sociedad.



Min.53: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para la Real Sociedad.



Min.26: META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta del Real Sociedad se mantiene.



Min.52: Aquí está la traducción al español: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Real Sociedad! Pablo Marín está en el marcador.



Min.53: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Sociedad es revocado debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

Reale Arena (30,187 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Elche Goles 3 1 Remates Fuera 6 5 Remates 10 11 Pases Totales 153 314 Corners 2 4 Faltas 13 9 Posesión 34% 66% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 0 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 19 56 Ataques Peligrosos 13 16 Centros 8 4 Saques de Banda 17 18 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 15 Paradas 4 0 Contra Golpes 10 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 8 Permanencia Real Sociedad 31 23 13 Permanencia Elche 24 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 19/03/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Elche









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/02/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Real Sociedad 21/02/2026 14:00 LaLiga Real Sociedad Real Oviedo 01/03/2026 19:00 LaLiga Mallorca Real Sociedad









-Próximos partidos del Elche.

