Real Sociedad 3 - 1 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 3 - 1 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.

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En el encuentro disputado en el Reale Arena, la Real Sociedad se impuso por 3-1 ante Osasuna, con una actuación destacada de Goncalo Guedes, quien anotó dos de los goles para el equipo local. El partido comenzó con un ritmo intenso por parte de ambos equipos, pero fue la Real Sociedad quien tomó la delantera en el marcador gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal en el minuto 24, decisión que fue confirmada tras la revisión del VAR. Posteriormente, Goncalo Guedes amplió la ventaja con goles en los minutos 28 y 52, asistido en el primero por Ander Barrenetxea y en el segundo por Benat Turrientes, demostrando la efectividad ofensiva de la Real Sociedad. Por su parte, Osasuna logró descontar en el minuto 77 gracias a un gol de Victor Munoz, asistido por Enrique Barja, aunque no fue suficiente para cambiar el resultado final del partido. A lo largo del encuentro, la Real Sociedad mostró un mayor control del juego, evidenciado en la posesión del balón y en la cantidad de remates, aunque Osasuna no se quedó atrás en intentos de ataque. La revisión del VAR jugó un papel crucial al confirmar el penalti a favor de la Real Sociedad, marcando un antes y un después en el desarrollo del juego. Sin tarjetas rojas durante el partido, ambos equipos mantuvieron la intensidad hasta el final. Con este resultado, la Real Sociedad suma tres puntos importantes en su lucha por escalar posiciones en la tabla, mientras que Osasuna deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - OSASUNA 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.63), Brais Mendez (Luka Sucic, min.63), Carlos Soler, Goncalo Guedes (Pablo Marin, min.63), Ander Barrenetxea (Wesley, min.84), Mikel Oyarzabal.



OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena (Jorge Herrando, min.58), Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola (Asier Osambela, min.84), Victor Munoz, Raul Moro (Iker Munoz, min.46), Lucas Torro (Moi Gomez, min.46), Aimar Oroz (Enrique Barja, min.74), Ante Budimir.



--GOLES.

1-0, min.24: Mikel Oyarzabal, de penalti.

2-0, min.28: Goncalo Guedes (Ander Barrenetxea) .

3-0, min.52: Goncalo Guedes (Benat Turrientes) .

3-1, min.77: Victor Munoz (Enrique Barja) .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Luis Mario Milla y Pablo Gonzalez. Amonestó a Benat Turrientes (min.59), Orri Oskarsson (min.78), Igor Zubeldia (min.82), por parte del REAL SOCIEDAD. por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.23: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para la Real Sociedad.



Min.24: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor de la Real Sociedad!





--ESTADIO.

Reale Arena



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Osasuna Goles 3 1 Remates Fuera 8 7 Remates 15 13 Pases Totales 444 461 Corners 3 5 Faltas 13 9 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 0 2 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 84 106 Ataques Peligrosos 48 93 Centros 9 16 Saques de Banda 15 15 Saques de Portería 8 11 Tratamientos 6 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 14 Paradas 3 4 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 7 Permanencia Real Sociedad 38 28 11 Permanencia Osasuna 34 28 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 02/02/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Real Sociedad 27/10/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Osasuna 10/02/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Osasuna









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/03/2026 21:00 LaLiga Villarreal Real Sociedad 04/04/2026 14:00 LaLiga Real Sociedad Levante 12/04/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Alavés









-Próximos partidos del Osasuna.

