Real Sociedad 3 - 1 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 3 - 1 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Real Sociedad 3 - 1 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 15 marzo 2026 23:04
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Madrid, 15 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Reale Arena, la Real Sociedad se impuso por 3-1 ante Osasuna, con una actuación destacada de Goncalo Guedes, quien anotó dos de los goles para el equipo local. El partido comenzó con un ritmo intenso por parte de ambos equipos, pero fue la Real Sociedad quien tomó la delantera en el marcador gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal en el minuto 24, decisión que fue confirmada tras la revisión del VAR. Posteriormente, Goncalo Guedes amplió la ventaja con goles en los minutos 28 y 52, asistido en el primero por Ander Barrenetxea y en el segundo por Benat Turrientes, demostrando la efectividad ofensiva de la Real Sociedad. Por su parte, Osasuna logró descontar en el minuto 77 gracias a un gol de Victor Munoz, asistido por Enrique Barja, aunque no fue suficiente para cambiar el resultado final del partido. A lo largo del encuentro, la Real Sociedad mostró un mayor control del juego, evidenciado en la posesión del balón y en la cantidad de remates, aunque Osasuna no se quedó atrás en intentos de ataque. La revisión del VAR jugó un papel crucial al confirmar el penalti a favor de la Real Sociedad, marcando un antes y un después en el desarrollo del juego. Sin tarjetas rojas durante el partido, ambos equipos mantuvieron la intensidad hasta el final. Con este resultado, la Real Sociedad suma tres puntos importantes en su lucha por escalar posiciones en la tabla, mientras que Osasuna deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - OSASUNA 1 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.63), Brais Mendez (Luka Sucic, min.63), Carlos Soler, Goncalo Guedes (Pablo Marin, min.63), Ander Barrenetxea (Wesley, min.84), Mikel Oyarzabal.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena (Jorge Herrando, min.58), Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola (Asier Osambela, min.84), Victor Munoz, Raul Moro (Iker Munoz, min.46), Lucas Torro (Moi Gomez, min.46), Aimar Oroz (Enrique Barja, min.74), Ante Budimir.

--GOLES.
1-0, min.24: Mikel Oyarzabal, de penalti.
2-0, min.28: Goncalo Guedes (Ander Barrenetxea) .
3-0, min.52: Goncalo Guedes (Benat Turrientes) .
3-1, min.77: Victor Munoz (Enrique Barja) .


--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Luis Mario Milla y Pablo Gonzalez. Amonestó a Benat Turrientes (min.59), Orri Oskarsson (min.78), Igor Zubeldia (min.82), por parte del REAL SOCIEDAD. por parte del OSASUNA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.23: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para la Real Sociedad.

Min.24: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor de la Real Sociedad!


--ESTADIO.
Reale Arena

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Sociedad Osasuna
Goles 3 1
Remates Fuera 8 7
Remates 15 13
Pases Totales 444 461
Corners 3 5
Faltas 13 9
Posesión 48% 52%
Tiros Bloqueados 0 2
Fueras de Juego 1 0
Tarjetas Amarillas 3 0
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 1
Ataques 84 106
Ataques Peligrosos 48 93
Centros 9 16
Saques de Banda 15 15
Saques de Portería 8 11
Tratamientos 6 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 9 14
Paradas 3 4
Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 70 28
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Atlético 57 28
4 Champions Villarreal 55 28
5 Europa League Betis 44 28
6 Conference League Celta 41 28
7 Permanencia Real Sociedad 38 28
11 Permanencia Osasuna 34 28
18 Descenso Elche 26 28
19 Descenso Levante 22 27
20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad
02/02/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Real Sociedad
27/10/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Osasuna
10/02/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Osasuna




-Últimos Resultados del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad
21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna




-Próximos partidos del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/03/2026 21:00 LaLiga Villarreal Real Sociedad
04/04/2026 14:00 LaLiga Real Sociedad Levante
12/04/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Alavés




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/03/2026 18:30 LaLiga Osasuna Girona
04/04/2026 18:30 LaLiga Alavés Osasuna
12/04/2026 19:00 LaLiga Osasuna Betis


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