Real Sociedad 3 - 1 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 3 - 1 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en el Reale Arena, la Real Sociedad se impuso por 3-1 ante Osasuna, con una actuación destacada de Goncalo Guedes, quien anotó dos de los goles para el equipo local. El partido comenzó con un ritmo intenso por parte de ambos equipos, pero fue la Real Sociedad quien tomó la delantera en el marcador gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal en el minuto 24, decisión que fue confirmada tras la revisión del VAR. Posteriormente, Goncalo Guedes amplió la ventaja con goles en los minutos 28 y 52, asistido en el primero por Ander Barrenetxea y en el segundo por Benat Turrientes, demostrando la efectividad ofensiva de la Real Sociedad. Por su parte, Osasuna logró descontar en el minuto 77 gracias a un gol de Victor Munoz, asistido por Enrique Barja, aunque no fue suficiente para cambiar el resultado final del partido.
A lo largo del encuentro, la Real Sociedad mostró un mayor control del juego, evidenciado en la posesión del balón y en la cantidad de remates, aunque Osasuna no se quedó atrás en intentos de ataque. La revisión del VAR jugó un papel crucial al confirmar el penalti a favor de la Real Sociedad, marcando un antes y un después en el desarrollo del juego. Sin tarjetas rojas durante el partido, ambos equipos mantuvieron la intensidad hasta el final. Con este resultado, la Real Sociedad suma tres puntos importantes en su lucha por escalar posiciones en la tabla, mientras que Osasuna deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - OSASUNA 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.63), Brais Mendez (Luka Sucic, min.63), Carlos Soler, Goncalo Guedes (Pablo Marin, min.63), Ander Barrenetxea (Wesley, min.84), Mikel Oyarzabal.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena (Jorge Herrando, min.58), Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola (Asier Osambela, min.84), Victor Munoz, Raul Moro (Iker Munoz, min.46), Lucas Torro (Moi Gomez, min.46), Aimar Oroz (Enrique Barja, min.74), Ante Budimir.
--GOLES.
1-0, min.24: Mikel Oyarzabal, de penalti.
2-0, min.28: Goncalo Guedes (Ander Barrenetxea) .
3-0, min.52: Goncalo Guedes (Benat Turrientes) .
3-1, min.77: Victor Munoz (Enrique Barja) .
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Luis Mario Milla y Pablo Gonzalez. Amonestó a Benat Turrientes (min.59), Orri Oskarsson (min.78), Igor Zubeldia (min.82), por parte del REAL SOCIEDAD. por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.23: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para la Real Sociedad.
Min.24: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor de la Real Sociedad!
--ESTADIO.
Reale Arena
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Osasuna
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 7
|Remates
| 15
| 13
|Pases Totales
| 444
| 461
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 13
| 9
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 84
| 106
|Ataques Peligrosos
| 48
| 93
|Centros
| 9
| 16
|Saques de Banda
| 15
| 15
|Saques de Portería
| 8
| 11
|Tratamientos
| 6
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 14
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|4
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|7
| Permanencia
| Real Sociedad
| 38
| 28
|11
| Permanencia
| Osasuna
| 34
| 28
|18
| Descenso
| Elche
| 26
| 28
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|02/02/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Sociedad
|27/10/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Osasuna
|10/02/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/03/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Real Sociedad
|04/04/2026 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Levante
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Alavés
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/03/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Girona
|04/04/2026 18:30
| LaLiga
| Alavés
| Osasuna
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Betis