Real Sociedad 0 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo venció este sábado al Real Sociedad en el Reale Arena con un solitario gol de Alfonso Espino en el minuto 84, asistido por Andrei Ratiu. El partido fue muy disputado, con posesión prácticamente igualada (51% para los locales y 49% para los visitantes), aunque los rayistas mostraron mayor efectividad con 7 remates por los 10 de los locales. La Real Sociedad no logró materializar sus ocasiones, mientras que el Rayo aprovechó su única clara oportunidad para llevarse los tres puntos.
El encuentro tuvo intervención del VAR en dos momentos: una revisión inicial sin consecuencias en el minuto 5 y otra en el minuto 85 que validó el gol de Alfonso Espino tras una revisión en el minuto 87. Destaca la participación de Goncalo Guedes como el jugador más activo en ataque por parte de la Real Sociedad, aunque sin poder evitar la derrota de su equipo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 0 - RAYO VALLECANO 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes (Luka Sucic, min.61), Brais Mendez (Pablo Marin, min.80), Carlos Soler (Takefusa Kubo, min.61), Ander Barrenetxea (Jon Karrikaburu, min.80), Mikel Oyarzabal.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Pathe Ciss (Jozhua Vertrouwd, min.71), Florian Lejeune, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin, Jorge de Frutos (Randy Nteka, min.77), Isi Palazon (Pedro Diaz, min.65), Alvaro Garcia (Fran Perez, min.46), Alexandre Zurawski (Alfonso Espino, min.77).
--GOLES.
0-1, min.84: Alfonso Espino (Andrei Ratiu) .
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Pablo Gonzalez y Victor Garcia. Amonestó a Carlos Soler (min.60), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Isi Palazon (min.62), Florian Lejeune (min.90+2), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.5: VAR - TARJETA - ¡El árbitro ha detenido el juego! Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador de Rayo.
Min.7: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
Min.85: VAR - GOOOOL - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Rayo.
Min.87: ¡GOL VÁLIDO! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Rayo se mantiene.
--ESTADIO.
Reale Arena (31,189 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Rayo Vallecano
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 10
| 7
|Pases Totales
| 230
| 232
|Corners
| 6
| 5
|Faltas
| 13
| 21
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 101
| 90
|Ataques Peligrosos
| 36
| 21
|Centros
| 15
| 11
|Saques de Banda
| 13
| 19
|Saques de Portería
| 4
| 10
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 22
| 13
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Sevilla
| 13
| 8
|5
| Europa League
| Elche
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Athletic Bilbao
| 13
| 8
|14
| Permanencia
| Rayo
| 8
| 8
|18
| Descenso
| Celta
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|16/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Real Sociedad
|18/08/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Rayo
|27/01/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Rayo
|29/10/2023
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/10/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Real Sociedad
|24/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Sevilla
|01/11/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/10/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Rayo
|26/10/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Alavés
|01/11/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Rayo