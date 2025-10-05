Real Sociedad 0 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Rayo venció este sábado al Real Sociedad en el Reale Arena con un solitario gol de Alfonso Espino en el minuto 84, asistido por Andrei Ratiu. El partido fue muy disputado, con posesión prácticamente igualada (51% para los locales y 49% para los visitantes), aunque los rayistas mostraron mayor efectividad con 7 remates por los 10 de los locales. La Real Sociedad no logró materializar sus ocasiones, mientras que el Rayo aprovechó su única clara oportunidad para llevarse los tres puntos.

El encuentro tuvo intervención del VAR en dos momentos: una revisión inicial sin consecuencias en el minuto 5 y otra en el minuto 85 que validó el gol de Alfonso Espino tras una revisión en el minuto 87. Destaca la participación de Goncalo Guedes como el jugador más activo en ataque por parte de la Real Sociedad, aunque sin poder evitar la derrota de su equipo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 0 - RAYO VALLECANO 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes (Luka Sucic, min.61), Brais Mendez (Pablo Marin, min.80), Carlos Soler (Takefusa Kubo, min.61), Ander Barrenetxea (Jon Karrikaburu, min.80), Mikel Oyarzabal.



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Pathe Ciss (Jozhua Vertrouwd, min.71), Florian Lejeune, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin, Jorge de Frutos (Randy Nteka, min.77), Isi Palazon (Pedro Diaz, min.65), Alvaro Garcia (Fran Perez, min.46), Alexandre Zurawski (Alfonso Espino, min.77).



--GOLES.

0-1, min.84: Alfonso Espino (Andrei Ratiu) .





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Pablo Gonzalez y Victor Garcia. Amonestó a Carlos Soler (min.60), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Isi Palazon (min.62), Florian Lejeune (min.90+2), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.5: VAR - TARJETA - ¡El árbitro ha detenido el juego! Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador de Rayo.



Min.7: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.



Min.85: VAR - GOOOOL - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Rayo.



Min.87: ¡GOL VÁLIDO! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Rayo se mantiene.





--ESTADIO.

Reale Arena (31,189 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Rayo Vallecano Goles 0 1 Remates Fuera 1 3 Remates 10 7 Pases Totales 230 232 Corners 6 5 Faltas 13 21 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 6 2 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 101 90 Ataques Peligrosos 36 21 Centros 15 11 Saques de Banda 13 19 Saques de Portería 4 10 Tratamientos 1 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 22 13 Paradas 1 3 Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 8 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Sevilla 13 8 5 Europa League Elche 13 8 6 Conference League Athletic Bilbao 13 8 14 Permanencia Rayo 8 8 18 Descenso Celta 5 7 19 Descenso Real Sociedad 5 8 20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 16/03/2025 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad 18/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Rayo 27/01/2024 LaLiga Real Sociedad 0-0 Rayo 29/10/2023 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/10/2025 16:15 LaLiga Celta Real Sociedad 24/10/2025 21:00 LaLiga Real Sociedad Sevilla 01/11/2025 18:30 LaLiga Real Sociedad Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Rayo.

