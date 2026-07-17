Roman Andres Burruchaga 0 - 2 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Croatia Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de julio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a la final del torneo Croatia Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Roman Andres Burruchaga por 6-4, 6-2. En el primer set, Daniel Merida Aguilar logró romper el servicio de Burruchaga en los juegos 4 y 10, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, Merida Aguilar volvió a romper el servicio de su oponente en los juegos 4 y 8, asegurando el set con un 6-2. Estadísticas destacadas del partido incluyen que ambos jugadores tuvieron un 100% de efectividad en su primer servicio. Merida Aguilar ganó el 71% de los puntos jugados con su servicio, mientras que Burruchaga ganó el 54%. Además, Merida Aguilar cometió solo 1 doble falta en todo el partido, en comparación con las 4 de Burruchaga.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



