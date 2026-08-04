Sara Bejlek 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de agosto de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Toronto, tras ganar por la vía rápida a la checa Sara Bejlek con un resultado de 6-0, 6-3 en 1 hora y 34 minutos. En el primer set, Iga Swiatek dominó completamente, ganando 6-0 y rompiendo el servicio de Sara Bejlek en todas las ocasiones. Swiatek no concedió ningún juego, mostrando una sólida actuación en el saque con un 1st Serve Percentage del 67% y un 1st Serve Points Won del 75%. En el segundo set, Swiatek continuó con su dominio inicial, rompiendo el servicio de Bejlek en los primeros tres juegos para ponerse 3-0. Aunque Bejlek logró recuperar un break y mantener su servicio en dos ocasiones, Swiatek cerró el set 6-3, asegurando su victoria en el partido. Swiatek mostró una efectividad en el 1st Serve Percentage del 80% y ganó el 57% de los puntos totales en el partido.



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