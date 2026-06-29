Sara Sorribes Tormo 2 - 0 Victoria Jimenez Kasintseva: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista española Sara Sorribes Tormo ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la andorrana Victoria Jimenez Kasintseva por 6-2, 6-3 en 1 hora y 17 minutos. En el primer set, Sara Sorribes Tormo logró romper el servicio de su oponente en dos ocasiones, mientras que Jimenez Kasintseva no pudo romper el servicio de Sorribes Tormo. En el segundo set, Sorribes Tormo volvió a romper el servicio de su rival dos veces, asegurando su victoria. Sorribes Tormo tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 74% de los puntos con su servicio. Además, logró 2 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###