Sara Sorribes Tormo 1 - 2 Zeynep Sonmez: resumen y estadísticas del partido de Guangzhou Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



La tenista turca Zeynep Sonmez ha avanzado a los octavos de final del torneo Guangzhou Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Sara Sorribes Tormo por 6-1, 4-6, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas. En el primer set, Zeynep Sonmez rompió el servicio de Sorribes Tormo en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Sorribes Tormo logró tres breaks, mientras que Sonmez consiguió dos, lo que permitió a la española ganar el set por 6-4. En el tercer set, Sonmez volvió a imponerse con dos breaks, cerrando el partido con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Sonmez tuvo un 74% de efectividad en su primer servicio y ganó el 60% de los puntos totales. Por otro lado, Sorribes Tormo logró un 67% de efectividad en su primer servicio, pero cometió 6 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



