Sarah Rakotomanga 0 - 2 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Copa Colsanitas (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de marzo de 2026.





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La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los octavos de final del torneo de Copa Colsanitas, de categoría WTA 250, que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la francesa Sarah Rakotomanga con un resultado de 6-2, 6-2 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro logró tres 'breaks' al romper el servicio de Sarah Rakotomanga en los juegos 1, 3 y 7. Bouzas Maneiro mantuvo su servicio en los juegos 2, 4 y 8, cerrando el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Bouzas Maneiro continuó con su dominio al conseguir dos 'breaks' en los juegos 1 y 5, y mantuvo su servicio en los juegos 2, 4, 6 y 8, finalizando nuevamente con un 6-2. Durante el partido, Bouzas Maneiro no concedió ningún set, mostrando una sólida estadística de saque con un 1st Serve Percentage del 41% y ganando el 65% de sus puntos de servicio.



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