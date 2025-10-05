Sevilla 4 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Sevilla goleó al Barcelona por 4-1 en un partido marcado por la efectividad local y el protagonismo de Alexis Sánchez, quien abrió el marcador de penalti en el minuto 13. Isaac Romero amplió la ventaja en el minuto 36, y aunque Marcus Rashford recortó distancias antes del descanso, José Ángel Carmona y Akor Adams sentenció el encuentro con dos tantos en los minutos finales. El conjunto sevillano dominó claramente el encuentro con un 61% de posesión y 18 remates por los 11 del Barcelona, mostrando una superioridad manifiesta.
El partido tuvo varios momentos destacados como un penalti fallado por Lewandowski en el minuto 76 y una intervención del VAR que modificó la decisión inicial del árbitro en el minuto 13 para conceder el primer penalti al Sevilla. Con esta victoria, el Sevilla se consolida en la cuarta posición, quedando matemáticamente clasificado para disputar la próxima Champions.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 4 - BARCELONA 1 (2-1, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy (Gerard Fernandez, min.73), Lucien Agoume, Djibril Sow (Nemanja Gudelj, min.61); Alexis Sanchez (Chidera Ejuke, min.90+3), Isaac Romero (Akor Adams, min.61), Ruben Vargas (Adnan Januzaj, min.73).
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo (Eric Garcia, min.46), Pau Cubarsi, Gerard Martin (Alejandro Balde, min.46); Pedri, Frenkie de Jong (Andreas Christensen, min.88), Marcus Rashford, Dani Olmo, Ferran Torres (Roony Bardghji, min.69), Robert Lewandowski.
--GOLES.
1-0, min.13: Alexis Sanchez, de penalti.
2-0, min.36: Isaac Romero (Ruben Vargas) .
2-1, min.45(+7): Marcus Rashford (Pedri) .
3-1, min.90: Jose Angel Carmona (Lucien Agoume) .
4-1, min.90(+6): Akor Adams (Chidera Ejuke) .
Penalty fallado por Robert Lewandowski del Barcelona en el minuto 76 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Carlos del Cerro y Jesus Gil. Amonestó a Marcao (min.20), Isaac Romero (min.50), Adnan Januzaj (min.74), Lucien Agoume (min.81), Gerard Fernandez (min.90+6), Akor Adams (min.90+7), Nemanja Gudelj (min.90+8), por parte del SEVILLA. Amonestó a Gerard Martin (min.16), Ferran Torres (min.21), Frenkie de Jong (min.38), Marcus Rashford (min.84), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.10: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Sevilla.
Min.13: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti a Sevilla.
Min.56: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Sevilla.
Min.57: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti a Sevilla!
Min.90(+3) : La tarjeta para Gerard Fernández de Sevilla fue anulada por intervención del VAR.
Min.90(+5) : VAR - TARJETA - ¡El árbitro ha detenido el juego! Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Sevilla.
Min.90(+6) : ¡NO TARJETA ROJA! - Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta roja originalmente mostrada a Gerard Fernández de Sevilla por una tarjeta amarilla.
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (41,040 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Barcelona
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 4
|Remates
| 11
| 18
|Pases Totales
| 265
| 426
|Corners
| 7
| 6
|Faltas
| 16
| 9
|Posesión
| 39%
| 61%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 5
|Fueras de Juego
| 10
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 7
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 1
|Ataques
| 60
| 91
|Ataques Peligrosos
| 50
| 32
|Centros
| 15
| 13
|Saques de Banda
| 15
| 15
|Saques de Portería
| 8
| 6
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 9
| 26
|Paradas
| 8
| 1
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Sevilla
| 13
| 8
|5
| Europa League
| Elche
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Athletic Bilbao
| 13
| 8
|18
| Descenso
| Celta
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|09/02/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-4
| Barcelona
|20/10/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 5-1
| Sevilla
|26/05/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Barcelona
|29/09/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/10/2025 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Mallorca
|24/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Sevilla
|01/11/2025 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Sevilla
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/10/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Girona
|21/10/2025 18:45
| Champions
| Barcelona
| Olympiacos
|26/10/2025 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Barcelona