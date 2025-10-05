Sevilla 4 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 4 - 1 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Sevilla 4 - 1 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 octubre 2025 18:26

Madrid, 5 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Sevilla goleó al Barcelona por 4-1 en un partido marcado por la efectividad local y el protagonismo de Alexis Sánchez, quien abrió el marcador de penalti en el minuto 13. Isaac Romero amplió la ventaja en el minuto 36, y aunque Marcus Rashford recortó distancias antes del descanso, José Ángel Carmona y Akor Adams sentenció el encuentro con dos tantos en los minutos finales. El conjunto sevillano dominó claramente el encuentro con un 61% de posesión y 18 remates por los 11 del Barcelona, mostrando una superioridad manifiesta.

El partido tuvo varios momentos destacados como un penalti fallado por Lewandowski en el minuto 76 y una intervención del VAR que modificó la decisión inicial del árbitro en el minuto 13 para conceder el primer penalti al Sevilla. Con esta victoria, el Sevilla se consolida en la cuarta posición, quedando matemáticamente clasificado para disputar la próxima Champions.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA 4 - BARCELONA 1 (2-1, al descanso).

--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy (Gerard Fernandez, min.73), Lucien Agoume, Djibril Sow (Nemanja Gudelj, min.61); Alexis Sanchez (Chidera Ejuke, min.90+3), Isaac Romero (Akor Adams, min.61), Ruben Vargas (Adnan Januzaj, min.73).

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo (Eric Garcia, min.46), Pau Cubarsi, Gerard Martin (Alejandro Balde, min.46); Pedri, Frenkie de Jong (Andreas Christensen, min.88), Marcus Rashford, Dani Olmo, Ferran Torres (Roony Bardghji, min.69), Robert Lewandowski.

--GOLES.
1-0, min.13: Alexis Sanchez, de penalti.
2-0, min.36: Isaac Romero (Ruben Vargas) .
2-1, min.45(+7): Marcus Rashford (Pedri) .
3-1, min.90: Jose Angel Carmona (Lucien Agoume) .
4-1, min.90(+6): Akor Adams (Chidera Ejuke) .
Penalty fallado por Robert Lewandowski del Barcelona en el minuto 76 .


--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Carlos del Cerro y Jesus Gil. Amonestó a Marcao (min.20), Isaac Romero (min.50), Adnan Januzaj (min.74), Lucien Agoume (min.81), Gerard Fernandez (min.90+6), Akor Adams (min.90+7), Nemanja Gudelj (min.90+8), por parte del SEVILLA. Amonestó a Gerard Martin (min.16), Ferran Torres (min.21), Frenkie de Jong (min.38), Marcus Rashford (min.84), por parte del BARCELONA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.10: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Sevilla.

Min.13: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti a Sevilla.

Min.56: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Sevilla.

Min.57: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti a Sevilla!

Min.90(+3) : La tarjeta para Gerard Fernández de Sevilla fue anulada por intervención del VAR.

Min.90(+5) : VAR - TARJETA - ¡El árbitro ha detenido el juego! Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Sevilla.

Min.90(+6) : ¡NO TARJETA ROJA! - Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta roja originalmente mostrada a Gerard Fernández de Sevilla por una tarjeta amarilla.


--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (41,040 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Sevilla Barcelona
Goles 4 1
Remates Fuera 4 4
Remates 11 18
Pases Totales 265 426
Corners 7 6
Faltas 16 9
Posesión 39% 61%
Tiros Bloqueados 2 5
Fueras de Juego 10 0
Tarjetas Amarillas 7 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 3 1
Ataques 60 91
Ataques Peligrosos 50 32
Centros 15 13
Saques de Banda 15 15
Saques de Portería 8 6
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 9 26
Paradas 8 1
Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 21 8
2 Champions Barcelona 19 8
3 Champions Villarreal 16 8
4 Champions Sevilla 13 8
5 Europa League Elche 13 8
6 Conference League Athletic Bilbao 13 8
18 Descenso Celta 5 7
19 Descenso Real Sociedad 5 7
20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona
09/02/2025 LaLiga Sevilla 1-4 Barcelona
20/10/2024 LaLiga Barcelona 5-1 Sevilla
26/05/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Barcelona
29/09/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Sevilla




-Últimos Resultados del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche




-Últimos Resultados del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona
01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe




-Próximos partidos del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
18/10/2025 14:00 LaLiga Sevilla Mallorca
24/10/2025 21:00 LaLiga Real Sociedad Sevilla
01/11/2025 16:15 LaLiga Atlético Sevilla




-Próximos partidos del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
18/10/2025 16:15 LaLiga Barcelona Girona
21/10/2025 18:45 Champions Barcelona Olympiacos
26/10/2025 16:15 LaLiga Real Madrid Barcelona


Contador