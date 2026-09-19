Sevilla 1 - 3 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona ha ganado este sábado por 3-1 al Sevilla en un partido disputado en el Estadio R. Sanchez Pizjuan. Los sevillistas comenzaron adelantándose en el marcador gracias a un gol de Youssouf Fofana en el minuto 19, pero el conjunto catalán respondió rápidamente con un tanto de Raphinha en el minuto 22, quien se convirtió en el jugador más participativo en ataque. En la segunda mitad, el Barcelona tomó el control del partido, reflejado en su mayor posesión y número de remates. Raphinha volvió a marcar en el minuto 52 y selló su triplete en el minuto 69, asegurando la victoria para los visitantes. Con este resultado, el Barcelona se mantiene líder en solitario en la clasificación con 21 puntos en 7 partidos, mientras que el Sevilla, que no pudo aprovechar su ventaja inicial, se queda en la quinta posición con 13 puntos en 7 partidos.
En cuanto a la actuación arbitral, no hubo incidencias significativas del VAR que alteraran el curso del partido. El Barcelona mostró un dominio claro en el juego, con un 69% de posesión y 24 remates, frente a los 7 del Sevilla. Este triunfo consolida al equipo catalán en la cima de la tabla, mientras que el Sevilla deberá seguir luchando para mantenerse en la zona alta de la clasificación. Raphinha fue el jugador más destacado del encuentro, siendo clave en la victoria de su equipo con sus tres goles. El partido transcurrió sin expulsiones ni decisiones polémicas que afectaran el resultado final.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: SEVILLA 1 - BARCELONA 3 (1-1, al descanso).
-EQUIPOS
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante (Jose Angel Carmona, min.68), Andres Castrin, Gabriel Suazo; Giorgi Kochorashvili (Isaac Romero, min.68), Miguel Angel Sierra (Jon Guridi, min.79), Youssouf Fofana (Alfon Gonzalez, min.79), Felix Correia (Chidera Ejuke, min.59), Lucien Agoume, Robbie Ure.
BARCELONA: Dominik Livakovic; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Andreas Christensen (Gerard Martin, min.59), Joao Cancelo; Rodri, Pedri (Marc Bernal, min.86), Lamine Yamal, Anthony Gordon (Gabriel Jesus, min.86), Fermin Lopez (Dani Olmo, min.76), Raphinha (Karim Adeyemi, min.77).
-GOLES
1-0, min.19: Youssouf Fofana (Felix Correia) .
1-1, min.22: Raphinha (Andreas Christensen) .
1-2, min.52: Raphinha (Lamine Yamal) .
1-3, min.69: Raphinha (Lamine Yamal) .
-ÁRBITRO
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Raul Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Lucien Agoume (min.80), por parte de SEVILLA. por parte de BARCELONA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio R. Sanchez Pizjuan (41,144 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Sevilla
| Barcelona
|Goles
| 1
| 3
|Remates Fuera
| 4
| 11
|Remates
| 7
| 24
|Pases Totales
| 277
| 646
|Corners
| 1
| 3
|Faltas
| 10
| 11
|Posesión
| 31%
| 69%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 5
|Fueras de Juego
| 5
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 3
|Ataques
| 90
| 132
|Ataques Peligrosos
| 27
| 66
|Centros
| 8
| 7
|Saques de Banda
| 15
| 14
|Saques de Portería
| 14
| 4
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 15
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
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| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
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| Sevilla
| 1-4
| Barcelona
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| Barcelona
| 5-1
| Sevilla
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