Sevilla 0 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 0 - 2 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un intenso derbi sevillano disputado en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante 42,580 espectadores, el Betis se impuso por 2-0 al Sevilla, con goles de Pablo Fornals al minuto 54 y Sergi Altimira al 69, consolidando una victoria crucial fuera de casa. La posesión del balón fue dominada ampliamente por el Sevilla, con un 65% frente al 35% del Betis, lo que refleja el intento del equipo local por controlar el juego, aunque sin éxito en la finalización. El Sevilla, a pesar de generar 8 remates, igual que el Betis, no logró concretar, evidenciando la eficacia defensiva de los visitantes y la actuación destacada de su portero, Alvaro Valles, quien realizó paradas clave para mantener su portería a cero. La expulsión de Isaac Romero del Sevilla en el minuto 84 tras recibir una tarjeta roja directa marcó un punto de inflexión, limitando aún más las posibilidades de una remontada del equipo local en los minutos finales. Este incidente no solo redujo al Sevilla a diez hombres, sino que también influyó en el desarrollo posterior del partido, en el que el Betis supo administrar su ventaja numérica y táctica. Cabe destacar que no hubo intervenciones del VAR que alteraran decisiones cruciales del árbitro, manteniendo el flujo del juego y las decisiones tomadas en el campo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 0 - REAL BETIS 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Marcao (Kike Salas, min.46), Jose Angel Carmona; Batista Mendy (Alexis Sanchez, min.61), Djibril Sow (Lucien Agoume, min.70), Chidera Ejuke (Miguel Angel Sierra, min.80), Gerard Fernandez, Alfon Gonzalez (Isaac Romero, min.61), Akor Adams.



REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal (Rodrigo Riquelme, min.90), Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Nelson Deossa (Sergi Altimira, min.63), Marc Roca, Pablo Garcia (Angel Ortiz, min.73), Pablo Fornals (Ricardo Rodriguez, min.90), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez (Ezequiel Avila, min.90).



--GOLES.

0-1, min.54: Pablo Fornals.

0-2, min.69: Sergi Altimira.





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Antonio Martinez, en el VAR: Javier Iglesias y Alejandro Quintero. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.76), Marcao (min.86), y, además expulsó con tarjeta roja Isaac Romero (min.84), por parte del SEVILLA. Amonestó a Marc Bartra (min.42), Aitor Ruibal (min.52), Ezequiel Avila (min.90+4), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (42,580 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Real Betis Goles 0 2 Remates Fuera 3 3 Remates 8 8 Pases Totales 418 218 Corners 6 4 Faltas 13 22 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 0 Ataques 121 57 Ataques Peligrosos 57 40 Centros 17 13 Saques de Banda 15 20 Saques de Portería 8 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 22 15 Paradas 2 2 Contra Golpes 0 2



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Villarreal 32 14 3 Champions Real Madrid 32 13 4 Champions Atlético 31 14 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 21 13 13 Permanencia Sevilla 16 14 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 30/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Sevilla 06/10/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Betis 28/04/2024 LaLiga Betis 1-1 Sevilla 12/11/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Betis









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 07/12/2025 16:15 LaLiga Valencia Sevilla 14/12/2025 14:00 LaLiga Sevilla Real Oviedo 20/12/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Sevilla









-Próximos partidos del Betis.

