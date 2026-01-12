Sevilla 0 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 0 - 1 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Celta de Vigo logró una victoria crucial por 1-0 ante el Sevilla, gracias a un penalti convertido por Marcos Alonso en el minuto 88. Durante el partido, el Sevilla mostró dominio en la posesión del balón con un 59% frente al 41% del Celta de Vigo, y generó más remates hacia la portería rival, aunque ambos equipos tuvieron oportunidades similares de marcar. La intervención del VAR en el minuto 61, que revisó una posible pena máxima para el Sevilla, no resultó en un cambio de la decisión original del árbitro, manteniendo el juego en curso sin penalti. El Celta de Vigo, con este triunfo, iguala en puntos al Betis en la clasificación, ambos con 29, pero se coloca por delante debido a la diferencia de goles, situándose en la séptima posición y manteniendo vivas sus aspiraciones europeas. Por otro lado, el Sevilla, a pesar de su esfuerzo y mayor control del juego, no logró capitalizar sus oportunidades y se queda en la decimocuarta posición con 20 puntos, aumentando sus preocupaciones por alejarse de la zona de descenso. Este partido destacó por la intensidad y la igualdad hasta el momento decisivo del penalti, que finalmente inclinó la balanza a favor del equipo visitante.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 0 - CELTA DE VIGO 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas (Tanguy Nianzou, min.82); Juanlu Sanchez (Miguel Angel Sierra, min.83), Djibril Sow, Oso, Lucien Agoume, Gerard Fernandez (Ruben Vargas, min.59), Batista Mendy, Isaac Romero (Alexis Sanchez, min.59).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Jones El-Abdellaoui (Javi Rueda, min.67), Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza (Sergio Carreira, min.90+1), Iago Aspas (Williot Swedberg, min.58), Bryan Zaragoza (Hugo Alvarez, min.67), Borja Iglesias (Pablo Duran, min.58).



--GOLES.

0-1, min.88: Marcos Alonso, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Claudio Giraldez del Celta en el minuto 84 .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Ivan Caparros y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Isaac Romero (min.61), Juanlu Sanchez (min.75), Batista Mendy (min.86), por parte del SEVILLA. Amonestó a Ilaix Moriba (min.34), Oscar Mingueza (min.89), Hugo Alvarez (min.90+3), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.61: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Sevilla.



Min.61: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (31,383 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Celta de Vigo Goles 0 1 Remates Fuera 2 2 Remates 6 9 Pases Totales 238 161 Corners 6 1 Faltas 16 15 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 2 0 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 46 24 Ataques Peligrosos 27 11 Centros 28 4 Saques de Banda 16 7 Saques de Portería 3 9 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 20 Paradas 6 2 Contra Golpes 5 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 19 6 Conference League Betis 29 19 7 Permanencia Celta 29 19 14 Permanencia Sevilla 20 19 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 18 20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla 14/12/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Celta 17/03/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Celta 04/11/2023 LaLiga Celta 1-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta 14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/01/2026 21:00 LaLiga Elche Sevilla 24/01/2026 18:30 LaLiga Sevilla Athletic Bilbao 02/02/2026 21:00 LaLiga Mallorca Sevilla









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

