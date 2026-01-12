Sevilla 0 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 0 - 1 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Celta de Vigo logró una victoria crucial por 1-0 ante el Sevilla, gracias a un penalti convertido por Marcos Alonso en el minuto 88. Durante el partido, el Sevilla mostró dominio en la posesión del balón con un 59% frente al 41% del Celta de Vigo, y generó más remates hacia la portería rival, aunque ambos equipos tuvieron oportunidades similares de marcar. La intervención del VAR en el minuto 61, que revisó una posible pena máxima para el Sevilla, no resultó en un cambio de la decisión original del árbitro, manteniendo el juego en curso sin penalti.
El Celta de Vigo, con este triunfo, iguala en puntos al Betis en la clasificación, ambos con 29, pero se coloca por delante debido a la diferencia de goles, situándose en la séptima posición y manteniendo vivas sus aspiraciones europeas. Por otro lado, el Sevilla, a pesar de su esfuerzo y mayor control del juego, no logró capitalizar sus oportunidades y se queda en la decimocuarta posición con 20 puntos, aumentando sus preocupaciones por alejarse de la zona de descenso. Este partido destacó por la intensidad y la igualdad hasta el momento decisivo del penalti, que finalmente inclinó la balanza a favor del equipo visitante.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 0 - CELTA DE VIGO 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas (Tanguy Nianzou, min.82); Juanlu Sanchez (Miguel Angel Sierra, min.83), Djibril Sow, Oso, Lucien Agoume, Gerard Fernandez (Ruben Vargas, min.59), Batista Mendy, Isaac Romero (Alexis Sanchez, min.59).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Jones El-Abdellaoui (Javi Rueda, min.67), Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza (Sergio Carreira, min.90+1), Iago Aspas (Williot Swedberg, min.58), Bryan Zaragoza (Hugo Alvarez, min.67), Borja Iglesias (Pablo Duran, min.58).
--GOLES.
0-1, min.88: Marcos Alonso, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Claudio Giraldez del Celta en el minuto 84 .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Ivan Caparros y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Isaac Romero (min.61), Juanlu Sanchez (min.75), Batista Mendy (min.86), por parte del SEVILLA. Amonestó a Ilaix Moriba (min.34), Oscar Mingueza (min.89), Hugo Alvarez (min.90+3), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.61: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Sevilla.
Min.61: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (31,383 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Celta de Vigo
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 2
|Remates
| 6
| 9
|Pases Totales
| 238
| 161
|Corners
| 6
| 1
|Faltas
| 16
| 15
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 0
|Fueras de Juego
| 4
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 46
| 24
|Ataques Peligrosos
| 27
| 11
|Centros
| 28
| 4
|Saques de Banda
| 16
| 7
|Saques de Portería
| 3
| 9
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 20
|Paradas
| 6
| 2
|Contra Golpes
| 5
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 19
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|7
| Permanencia
| Celta
| 29
| 19
|14
| Permanencia
| Sevilla
| 20
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 18
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|10/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Sevilla
|14/12/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Celta
|17/03/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Celta
|04/11/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/01/2026 21:00
| LaLiga
| Elche
| Sevilla
|24/01/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Athletic Bilbao
|02/02/2026 21:00
| LaLiga
| Mallorca
| Sevilla
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/01/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Rayo
|25/01/2026 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Celta
|01/02/2026 18:30
| LaLiga
| Getafe
| Celta