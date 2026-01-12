Sevilla 0 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 0 - 1 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Actualizado: lunes, 12 enero 2026 22:55
Madrid, 12 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Celta de Vigo logró una victoria crucial por 1-0 ante el Sevilla, gracias a un penalti convertido por Marcos Alonso en el minuto 88. Durante el partido, el Sevilla mostró dominio en la posesión del balón con un 59% frente al 41% del Celta de Vigo, y generó más remates hacia la portería rival, aunque ambos equipos tuvieron oportunidades similares de marcar. La intervención del VAR en el minuto 61, que revisó una posible pena máxima para el Sevilla, no resultó en un cambio de la decisión original del árbitro, manteniendo el juego en curso sin penalti. El Celta de Vigo, con este triunfo, iguala en puntos al Betis en la clasificación, ambos con 29, pero se coloca por delante debido a la diferencia de goles, situándose en la séptima posición y manteniendo vivas sus aspiraciones europeas. Por otro lado, el Sevilla, a pesar de su esfuerzo y mayor control del juego, no logró capitalizar sus oportunidades y se queda en la decimocuarta posición con 20 puntos, aumentando sus preocupaciones por alejarse de la zona de descenso. Este partido destacó por la intensidad y la igualdad hasta el momento decisivo del penalti, que finalmente inclinó la balanza a favor del equipo visitante.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA 0 - CELTA DE VIGO 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas (Tanguy Nianzou, min.82); Juanlu Sanchez (Miguel Angel Sierra, min.83), Djibril Sow, Oso, Lucien Agoume, Gerard Fernandez (Ruben Vargas, min.59), Batista Mendy, Isaac Romero (Alexis Sanchez, min.59).

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Jones El-Abdellaoui (Javi Rueda, min.67), Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza (Sergio Carreira, min.90+1), Iago Aspas (Williot Swedberg, min.58), Bryan Zaragoza (Hugo Alvarez, min.67), Borja Iglesias (Pablo Duran, min.58).

--GOLES.
0-1, min.88: Marcos Alonso, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Claudio Giraldez del Celta en el minuto 84 .


--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Ivan Caparros y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Isaac Romero (min.61), Juanlu Sanchez (min.75), Batista Mendy (min.86), por parte del SEVILLA. Amonestó a Ilaix Moriba (min.34), Oscar Mingueza (min.89), Hugo Alvarez (min.90+3), por parte del CELTA DE VIGO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.61: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Sevilla.

Min.61: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (31,383 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Sevilla Celta de Vigo
Goles 0 1
Remates Fuera 2 2
Remates 6 9
Pases Totales 238 161
Corners 6 1
Faltas 16 15
Posesión 59% 41%
Tiros Bloqueados 2 0
Fueras de Juego 4 0
Tarjetas Amarillas 3 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 46 24
Ataques Peligrosos 27 11
Centros 28 4
Saques de Banda 16 7
Saques de Portería 3 9
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 20
Paradas 6 2
Contra Golpes 5 4



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 45 19
3 Champions Villarreal 41 18
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 34 19
6 Conference League Betis 29 19
7 Permanencia Celta 29 19
14 Permanencia Sevilla 20 19
18 Descenso Valencia 17 19
19 Descenso Levante 14 18
20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla
14/12/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Celta
17/03/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Celta
04/11/2023 LaLiga Celta 1-1 Sevilla




-Últimos Resultados del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante
20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla
14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta




-Próximos partidos del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
19/01/2026 21:00 LaLiga Elche Sevilla
24/01/2026 18:30 LaLiga Sevilla Athletic Bilbao
02/02/2026 21:00 LaLiga Mallorca Sevilla




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
18/01/2026 18:30 LaLiga Celta Rayo
25/01/2026 18:30 LaLiga Real Sociedad Celta
01/02/2026 18:30 LaLiga Getafe Celta


