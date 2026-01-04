Sevilla 0 - 3 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 0 - 3 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Levante logró una victoria contundente por 3-0 sobre el Sevilla, marcando una diferencia notable en el marcador. A pesar de la posesión dominante del Sevilla con un 64% frente al 36% del Levante, este último fue más eficaz, aprovechando sus oportunidades para marcar a través de Iker Losada en el tiempo añadido de la primera parte, seguido por Carlos Espi y Carlos Alvarez en la segunda mitad. El Sevilla intentó sin éxito cambiar el rumbo del partido, incluso con un penalti otorgado por el VAR en el minuto 90(+2), que Isaac Romero falló, manteniendo el marcador en favor del Levante.
El encuentro estuvo marcado por momentos críticos, incluida la intervención del VAR que concedió un penalti al Sevilla, una decisión que cambió el curso del juego aunque no afectó al resultado final debido al fallo en la ejecución del penalti. Las amonestaciones fueron numerosas, reflejando la intensidad del encuentro, con el Sevilla recibiendo tres tarjetas amarillas y el Levante cuatro. A pesar de los esfuerzos del Sevilla por dominar el juego a través de la posesión y los remates, el Levante supo capitalizar sus momentos, llevándose una victoria crucial que les ayuda a sumar puntos importantes en su lucha por la permanencia en la categoría.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 0 - LEVANTE 3 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Juanlu Sanchez (Isaac Romero, min.59), Djibril Sow, Batista Mendy, Oso, Lucien Agoume; Alexis Sanchez, Gerard Fernandez (Adnan Januzaj, min.46).
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Diego Pampin (Alan Matturro, min.71); Kervin Arriaga, Kareem Tunde (Carlos Espi, min.65), Carlos Alvarez, Iker Losada (Jose Luis Morales, min.71), Pablo Martinez (Unai Vencedor, min.80), Ivan Romero (Jon Olasagasti, min.80).
--GOLES.
0-1, min.45(+2): Iker Losada (Ivan Romero) .
0-2, min.77: Carlos Espi (Jose Luis Morales) .
0-3, min.90(+4): Carlos Alvarez (Kervin Arriaga) .
Penalty fallado por Isaac Romero del Sevilla en el minuto 90 (+2).
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Valentin Pizarro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Alexis Sanchez (min.14), Batista Mendy (min.37), Nemanja Gudelj (min.84), por parte del SEVILLA. Amonestó a Matias Moreno (min.28), Diego Pampin (min.63), Mathew Ryan (min.74), Jeremy Toljan (min.90+1), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.
Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Sevilla.
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (25,303 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Levante
|Goles
| 0
| 3
|Remates Fuera
| 3
| 1
|Remates
| 15
| 5
|Pases Totales
| 234
| 185
|Corners
| 4
| 1
|Faltas
| 17
| 10
|Posesión
| 64%
| 36%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 0
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 3
|Ataques
| 59
| 36
|Ataques Peligrosos
| 19
| 8
|Centros
| 25
| 6
|Saques de Banda
| 20
| 13
|Saques de Portería
| 1
| 8
|Tratamientos
| 0
| 6
|Sustituciones
| 2
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 19
|Paradas
| 1
| 7
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 42
| 18
|3
| Champions
| Villarreal
| 38
| 17
|4
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 17
|11
| Permanencia
| Sevilla
| 20
| 18
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/01/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Celta
|19/01/2026 21:00
| LaLiga
| Elche
| Sevilla
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/01/2026 16:15
| LaLiga
| Levante
| Espanyol
|17/01/2026 14:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Levante
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Elche