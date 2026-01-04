Sevilla 0 - 3 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 0 - 3 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Levante logró una victoria contundente por 3-0 sobre el Sevilla, marcando una diferencia notable en el marcador. A pesar de la posesión dominante del Sevilla con un 64% frente al 36% del Levante, este último fue más eficaz, aprovechando sus oportunidades para marcar a través de Iker Losada en el tiempo añadido de la primera parte, seguido por Carlos Espi y Carlos Alvarez en la segunda mitad. El Sevilla intentó sin éxito cambiar el rumbo del partido, incluso con un penalti otorgado por el VAR en el minuto 90(+2), que Isaac Romero falló, manteniendo el marcador en favor del Levante. El encuentro estuvo marcado por momentos críticos, incluida la intervención del VAR que concedió un penalti al Sevilla, una decisión que cambió el curso del juego aunque no afectó al resultado final debido al fallo en la ejecución del penalti. Las amonestaciones fueron numerosas, reflejando la intensidad del encuentro, con el Sevilla recibiendo tres tarjetas amarillas y el Levante cuatro. A pesar de los esfuerzos del Sevilla por dominar el juego a través de la posesión y los remates, el Levante supo capitalizar sus momentos, llevándose una victoria crucial que les ayuda a sumar puntos importantes en su lucha por la permanencia en la categoría.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 0 - LEVANTE 3 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Juanlu Sanchez (Isaac Romero, min.59), Djibril Sow, Batista Mendy, Oso, Lucien Agoume; Alexis Sanchez, Gerard Fernandez (Adnan Januzaj, min.46).



LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Diego Pampin (Alan Matturro, min.71); Kervin Arriaga, Kareem Tunde (Carlos Espi, min.65), Carlos Alvarez, Iker Losada (Jose Luis Morales, min.71), Pablo Martinez (Unai Vencedor, min.80), Ivan Romero (Jon Olasagasti, min.80).



--GOLES.

0-1, min.45(+2): Iker Losada (Ivan Romero) .

0-2, min.77: Carlos Espi (Jose Luis Morales) .

0-3, min.90(+4): Carlos Alvarez (Kervin Arriaga) .

Penalty fallado por Isaac Romero del Sevilla en el minuto 90 (+2).





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Valentin Pizarro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Alexis Sanchez (min.14), Batista Mendy (min.37), Nemanja Gudelj (min.84), por parte del SEVILLA. Amonestó a Matias Moreno (min.28), Diego Pampin (min.63), Mathew Ryan (min.74), Jeremy Toljan (min.90+1), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.



Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Sevilla.





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (25,303 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Levante Goles 0 3 Remates Fuera 3 1 Remates 15 5 Pases Totales 234 185 Corners 4 1 Faltas 17 10 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 5 0 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 59 36 Ataques Peligrosos 19 8 Centros 25 6 Saques de Banda 20 13 Saques de Portería 1 8 Tratamientos 0 6 Sustituciones 2 5 Tiros de Falta 10 19 Paradas 1 7 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 37 18 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 17 11 Permanencia Sevilla 20 18 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 11 17



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/01/2026 21:00 LaLiga Sevilla Celta 19/01/2026 21:00 LaLiga Elche Sevilla 25/01/2026 19:00 LaLiga Sevilla Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Levante.

