Sevilla 0 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid ha ganado este domingo por 0-1 al Sevilla en el Estadio R. Sanchez Pizjuan, en un encuentro donde los visitantes aprovecharon su dominio en la posesión del balón para llevarse los tres puntos. El único tanto del partido llegó temprano, en el minuto 15, cuando Vinicius Junior anotó tras una revisión del VAR que confirmó la validez del gol. A pesar de los intentos del Sevilla por igualar el marcador, con más ataques peligrosos, el equipo local no logró concretar sus oportunidades. El Real Madrid, con esta victoria, suma 86 puntos y se asegura su clasificación para la próxima edición de la Champions, mientras que el Sevilla, con 43 puntos, queda en la parte media de la tabla sin opciones de alcanzar competiciones europeas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 0 - REAL MADRID 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona (Juanlu Sanchez, min.70), Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.54), Nemanja Gudelj (Lucien Agoume, min.54), Djibril Sow, Oso (Isaac Romero, min.78); Akor Adams, Neal Maupay (Alexis Sanchez, min.53).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Dean Huijsen, Francisco Garcia, Antonio Ruediger; Brahim Diaz (Trent Alexander-Arnold, min.77), Jude Bellingham (Alvaro Leiva, min.87), Thiago Pitarch (Franco Mastantuono, min.70), Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.70); Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Gonzalo Garcia, min.77).
--GOLES.
0-1, min.15: Vinicius Junior.
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Daniel Trujillo y Jesus Gil. Amonestó a Nemanja Gudelj (min.48), Alexis Sanchez (min.80), Juanlu Sanchez (min.84), Lucien Agoume (min.90+4), por parte del SEVILLA. por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.16: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Real Madrid.
Min.24: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Real Madrid.
Min.24: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.
Min.45(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.
Min.45(+2) : Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penal para el Sevilla!
Min.16: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Real Madrid se mantiene.
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (40,844 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 14
| 12
|Pases Totales
| 355
| 528
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 18
| 12
|Posesión
| 41%
| 59%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 5
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 102
| 64
|Ataques Peligrosos
| 51
| 35
|Centros
| 16
| 7
|Saques de Banda
| 15
| 14
|Saques de Portería
| 6
| 13
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 19
|Paradas
| 0
| 6
|Contra Golpes
| 2
| 6
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|13
| Permanencia
| Sevilla
| 43
| 37
|18
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
|22/12/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Sevilla
|25/02/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Sevilla
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Athletic Bilbao