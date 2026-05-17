Sevilla 0 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid ha ganado este domingo por 0-1 al Sevilla en el Estadio R. Sanchez Pizjuan, en un encuentro donde los visitantes aprovecharon su dominio en la posesión del balón para llevarse los tres puntos. El único tanto del partido llegó temprano, en el minuto 15, cuando Vinicius Junior anotó tras una revisión del VAR que confirmó la validez del gol. A pesar de los intentos del Sevilla por igualar el marcador, con más ataques peligrosos, el equipo local no logró concretar sus oportunidades. El Real Madrid, con esta victoria, suma 86 puntos y se asegura su clasificación para la próxima edición de la Champions, mientras que el Sevilla, con 43 puntos, queda en la parte media de la tabla sin opciones de alcanzar competiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 0 - REAL MADRID 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona (Juanlu Sanchez, min.70), Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.54), Nemanja Gudelj (Lucien Agoume, min.54), Djibril Sow, Oso (Isaac Romero, min.78); Akor Adams, Neal Maupay (Alexis Sanchez, min.53).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Dean Huijsen, Francisco Garcia, Antonio Ruediger; Brahim Diaz (Trent Alexander-Arnold, min.77), Jude Bellingham (Alvaro Leiva, min.87), Thiago Pitarch (Franco Mastantuono, min.70), Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.70); Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Gonzalo Garcia, min.77).



--GOLES.

0-1, min.15: Vinicius Junior.





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Daniel Trujillo y Jesus Gil. Amonestó a Nemanja Gudelj (min.48), Alexis Sanchez (min.80), Juanlu Sanchez (min.84), Lucien Agoume (min.90+4), por parte del SEVILLA. por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.16: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Real Madrid.



Min.24: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Real Madrid.



Min.24: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.



Min.45(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.



Min.45(+2) : Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penal para el Sevilla!



Min.16: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Real Madrid se mantiene.





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (40,844 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Real Madrid Goles 0 1 Remates Fuera 5 6 Remates 14 12 Pases Totales 355 528 Corners 4 4 Faltas 18 12 Posesión 41% 59% Tiros Bloqueados 3 5 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 4 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 102 64 Ataques Peligrosos 51 35 Centros 16 7 Saques de Banda 15 14 Saques de Portería 6 13 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 19 Paradas 0 6 Contra Golpes 2 6



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 13 Permanencia Sevilla 43 37 18 Descenso Mallorca 39 36 19 Descenso Levante 39 36 20 Descenso Real Oviedo 29 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 22/12/2024 LaLiga Real Madrid 4-2 Sevilla 25/02/2024 LaLiga Real Madrid 1-0 Sevilla









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/05/2026 21:00 LaLiga Celta Sevilla









-Próximos partidos del Real Madrid.

