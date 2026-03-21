Stefanos Tsitsipas 2 - 0 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista griego Stefanos Tsitsipas ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Alex de Minaur (6-3, 7-6) en un emocionante partido. Durante el encuentro, Tsitsipas mostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo su saque a lo largo de ambos sets y logrando un quiebre crucial en el primer set para asegurar su victoria. El partido culminó con un intenso tiebreak en el segundo set, donde Tsitsipas demostró su fortaleza mental y técnica para llevarse el set y el partido. Stefanos Tsitsipas, con su victoria, no solo avanza a la siguiente ronda del Miami Open sino que también refuerza su posición como uno de los tenistas destacados en el circuito de la ATP en superficie dura. Su capacidad para mantener un alto porcentaje de primeros servicios y su habilidad para ganar puntos cruciales bajo presión fueron evidentes en este encuentro, lo que le permitió superar a un competidor fuerte como Alex de Minaur.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###