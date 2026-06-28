Sudáfrica 0 - 1 Canadá | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sudáfrica 0 - 1 Canadá: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de junio de 2026.

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Canadá ha ganado este domingo por 0-1 a Sudáfrica en el partido de octavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Los Angeles Stadium. El encuentro estuvo muy igualado en cuanto a posesión, con Sudáfrica controlando el balón un 58% del tiempo, pero fue Canadá quien generó más peligro con 12 remates totales frente a los 6 del equipo africano. A pesar de que Sudáfrica intentó imponer su juego, fue Stephen Eustaquio quien, en el tiempo de descuento, anotó el único gol del partido en el minuto 90+2, asegurando el pase de Canadá a la siguiente ronda. Eustaquio fue el jugador más participativo en el ataque canadiense, destacando en un partido donde los norteamericanos supieron aprovechar sus oportunidades.

El equipo sudafricano, a pesar de su esfuerzo y dominio en la posesión, no logró concretar sus ocasiones, viéndose superado por la efectividad de Canadá en los momentos decisivos. El encuentro transcurrió sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado final. Canadá, con un juego más directo y peligroso, se lleva la victoria y avanza a la siguiente fase del torneo, dejando a Sudáfrica eliminada de la competición.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUDÁFRICA 0 - CANADÁ 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko (Tshepang Moremi, min.86), Relebohile Mofokeng (Thalente Mbatha, min.46), Oswin Appollis, Evidence Makgopa (Iqraam Rayners, min.86).



CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito (Luc De Fougerolles, min.59), Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan (Alphonso Davies, min.75), Nathan Saliba (Niko Sigur, min.59), Stephen Eustaquio, Liam Millar (Jacob Shaffelburg, min.70); Tani Oluwaseyi (Promise David, min.70), Jonathan David.



--GOLES.

0-1, min.90(+2): Stephen Eustaquio.





--ÁRBITRO.

Joao Pinheiro, asistido en las bandas por Bruno Jesus y Luciano Maia, en el VAR: Carlos del Cerro y Rodolpho Toski. por parte de SUDÁFRICA. Amonestó a Nathan Saliba (min.54), Niko Sigur (min.67), por parte de CANADÁ.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Los Angeles Stadium (69,237 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Sudáfrica Canadá Goles 0 1 Remates Fuera 4 5 Remates 6 12 Pases Totales 560 402 Corners 1 4 Faltas 10 16 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 1 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 85 124 Ataques Peligrosos 20 50 Centros 10 18 Saques de Banda 17 21 Saques de Portería 12 4 Tratamientos 0 1 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 16 11 Paradas 5 1 Contra Golpes 1 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Final Stage South Africa 0-1 Canada









-Últimos Resultados de Sudáfrica.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Final Stage South Africa 0-1 Canada 25/06/2026 World Cup Grp. A South Africa 1-0 South Korea 18/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 1-1 South Africa 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa









-Últimos Resultados de Canadá.

