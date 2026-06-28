Sudáfrica 0 - 1 Canadá | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sudáfrica 0 - 1 Canadá: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Canadá ha ganado este domingo por 0-1 a Sudáfrica en el partido de octavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Los Angeles Stadium. El encuentro estuvo muy igualado en cuanto a posesión, con Sudáfrica controlando el balón un 58% del tiempo, pero fue Canadá quien generó más peligro con 12 remates totales frente a los 6 del equipo africano. A pesar de que Sudáfrica intentó imponer su juego, fue Stephen Eustaquio quien, en el tiempo de descuento, anotó el único gol del partido en el minuto 90+2, asegurando el pase de Canadá a la siguiente ronda. Eustaquio fue el jugador más participativo en el ataque canadiense, destacando en un partido donde los norteamericanos supieron aprovechar sus oportunidades.
El equipo sudafricano, a pesar de su esfuerzo y dominio en la posesión, no logró concretar sus ocasiones, viéndose superado por la efectividad de Canadá en los momentos decisivos. El encuentro transcurrió sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado final. Canadá, con un juego más directo y peligroso, se lleva la victoria y avanza a la siguiente fase del torneo, dejando a Sudáfrica eliminada de la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SUDÁFRICA 0 - CANADÁ 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko (Tshepang Moremi, min.86), Relebohile Mofokeng (Thalente Mbatha, min.46), Oswin Appollis, Evidence Makgopa (Iqraam Rayners, min.86).
CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito (Luc De Fougerolles, min.59), Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan (Alphonso Davies, min.75), Nathan Saliba (Niko Sigur, min.59), Stephen Eustaquio, Liam Millar (Jacob Shaffelburg, min.70); Tani Oluwaseyi (Promise David, min.70), Jonathan David.
--GOLES.
0-1, min.90(+2): Stephen Eustaquio.
--ÁRBITRO.
Joao Pinheiro, asistido en las bandas por Bruno Jesus y Luciano Maia, en el VAR: Carlos del Cerro y Rodolpho Toski. por parte de SUDÁFRICA. Amonestó a Nathan Saliba (min.54), Niko Sigur (min.67), por parte de CANADÁ.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Los Angeles Stadium (69,237 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sudáfrica
| Canadá
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 5
|Remates
| 6
| 12
|Pases Totales
| 560
| 402
|Corners
| 1
| 4
|Faltas
| 10
| 16
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 0
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 85
| 124
|Ataques Peligrosos
| 20
| 50
|Centros
| 10
| 18
|Saques de Banda
| 17
| 21
|Saques de Portería
| 12
| 4
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 11
|Paradas
| 5
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Final Stage
| South Africa
| 0-1
| Canada
-Últimos Resultados de Sudáfrica.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Final Stage
| South Africa
| 0-1
| Canada
|25/06/2026
| World Cup Grp. A
| South Africa
| 1-0
| South Korea
|18/06/2026
| World Cup Grp. A
| Czechia
| 1-1
| South Africa
|11/06/2026
| World Cup Grp. A
| Mexico
| 2-0
| South Africa
-Últimos Resultados de Canadá.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Final Stage
| South Africa
| 0-1
| Canada
|24/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 2-1
| Canada
|19/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 6-0
| Qatar
|12/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 1-1
| Bosnia and Herzegovina