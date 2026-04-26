Tallon Griekspoor 0 - 2 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista italiano Lorenzo Musetti ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-4, 7-5 en 1 hora y 40 minutos. En el primer set, Musetti logró romper el servicio de Griekspoor en dos ocasiones, mientras que Griekspoor consiguió un break. Musetti mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks, con Musetti rompiendo el servicio de Griekspoor dos veces y Griekspoor logrando un break. Musetti mantuvo su servicio en cinco ocasiones y cerró el set con un marcador de 7-5. En términos de estadísticas de saque, Musetti tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio y ganó el 68% de los puntos con su servicio. Además, logró 5 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



