Taylor Fritz 2 - 1 Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a las semifinales del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al también estadounidense Alex Michelsen por 6-1, 3-6, 7-6 en un partido que duró 2 horas y 18 minutos. En el primer set, Taylor Fritz dominó con un marcador de 6-1, logrando dos quiebres de servicio sobre Alex Michelsen. Fritz mantuvo todos sus servicios sin ceder un solo juego. En el segundo set, Michelsen respondió rompiendo el servicio de Fritz dos veces y se llevó el set por 6-3. El tercer set fue muy disputado, llegando a un desempate que Fritz ganó 8-6. Estadísticamente, Taylor Fritz tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganó el 69% de los puntos con su servicio y logró 5 aces sin cometer dobles faltas. Alex Michelsen tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganó el 53% de los puntos con su servicio y cometió 2 dobles faltas.



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