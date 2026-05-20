Taylor Fritz 0 - 2 Alexei Popyrin: resumen y estadísticas del partido de Geneva Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de mayo de 2026.





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El tenista australiano Alexei Popyrin ha avanzado a los cuartos de final del torneo Geneva Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en tierra batida, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 23 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el octavo juego, cuando Alexei Popyrin logró romper el servicio de Taylor Fritz en el noveno juego, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, la situación fue similar, con ambos jugadores manteniendo su servicio hasta el sexto juego. Popyrin volvió a romper el servicio de Fritz en el séptimo juego y mantuvo su servicio para cerrar el set y el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Taylor Fritz tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio y ganó el 62% de los puntos con su saque. Sin embargo, no logró convertir ningún punto de quiebre. Por su parte, Alexei Popyrin tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, ganó el 76% de los puntos con su servicio y logró convertir 2 de sus oportunidades de quiebre.



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