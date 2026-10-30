Taylor Fritz 1 - 0 Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Swiss Indoors Basel (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a las semifinales del torneo Swiss Indoors Basel, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Fils por la vía rápida con un resultado de 6-2, 2-0 en 47 minutos. En el primer set, Taylor Fritz realizó varios 'breaks', rompiendo el servicio de Arthur Fils en los juegos 3, 5 y 7, para finalmente mantener su servicio en el juego 8 y cerrar el set 6-2. En el segundo set, Fritz continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Fils en el primer juego y manteniendo su propio servicio en el segundo juego, alcanzando un marcador de 2-0 antes de que el partido concluyera. En cuanto a las estadísticas de saque, Taylor Fritz mostró un 69% de efectividad en su primer servicio, ganando el 76% de los puntos con su servicio y logrando 7 aces durante el partido. Además, no cometió ninguna doble falta.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



