Taylor Fritz 2 - 0 Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Nordic Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de noviembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los cuartos de final del torneo BNP Paribas Nordic Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al británico Cameron Norrie en dos sets (7-6, 6-3) en 1 hora y 24 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron múltiples quiebres de servicio. Cameron Norrie rompió el servicio de Fritz en tres ocasiones, mientras que Fritz logró romper el servicio de Norrie cuatro veces, llevándose finalmente el set en un tie-break con un marcador de 7-5. En el segundo set, Taylor Fritz mostró un sólido desempeño en su servicio, rompiendo el servicio de Norrie tres veces y manteniendo su propio servicio para asegurar el set 6-3. A lo largo del partido, Fritz logró un total de 13 aces y tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



