Taylor Fritz 2 - 3 Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



Francisco Cerundolo ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz en un partido a cinco sets (3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4) en 3 horas y 40 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Taylor Fritz comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Francisco Cerundolo en el segundo juego y manteniendo su propio saque para llevarse el set 6-3. Fritz logró dos 'breaks' mientras que Cerundolo solo uno. - **Set 2:** Fritz continuó su dominio rompiendo el servicio de Cerundolo dos veces, asegurando el set 6-4. Cerundolo logró un 'break', pero no fue suficiente para revertir el set. - **Set 3:** Cerundolo recuperó el control, rompiendo el servicio de Fritz dos veces y asegurando el set 6-3. Fritz solo logró un 'break' en este set. - **Set 4:** Cerundolo mantuvo su impulso, rompiendo una vez el servicio de Fritz y manteniendo el suyo para ganar el set 6-4. Fritz no logró romper el servicio de Cerundolo en este set. - **Set 5:** En el set decisivo, Cerundolo rompió el servicio de Fritz en el noveno juego y mantuvo su saque para cerrar el partido 6-4. Ambos jugadores intercambiaron 'breaks' al inicio del set, pero Cerundolo logró el 'break' decisivo al final. **Estadísticas destacadas:** - Francisco Cerundolo logró un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 66% de esos puntos. - Taylor Fritz tuvo un 53% de efectividad en su primer servicio, ganando el 56% de esos puntos. - Cerundolo cometió 9 dobles faltas y logró 10 aces, mientras que Fritz cometió 5 dobles faltas y logró 12 aces. - Cerundolo ganó un total de 145 puntos en el partido, mientras que Fritz ganó 150 puntos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





###WidgetTenis###